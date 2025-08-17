Популярни
Красимир Инински проведе работна среща с легенда на бокса

  17 авг 2025
Красимир Инински проведе работна среща с легенда на бокса

Президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински проведе работна среща днес с легендата Генадий Головкин.

Двамата разговаряха по време на честванията по повод 100 години бокс в Унгария. Те обсъдиха на най-високо ниво сътрудничеството между България и Казахстан, предвиждайки съвместни проекти. Головкин е олимпийски вицешампион, носител на златен медал от световното първенство в Банкок 2003. Той е легенда от професионалния ринг, където има 42 победи в 45 мача.

Бивш световен шампион в средна категория.

В настоящия момент Головкин е председател на Олимпийския комитет на Казахстан и шеф на олимпийската комисия към World boxing.

