Алавес повали новак с гол в продължението

Отборът на Алавес стартира новия сезон в Ла Лига с успех, след като надви завърналия се в испанския елит тим на Леванте с 2:1. Съперниците си размениха по един гол, като попаденията бяха отбелязани от Тони Мартинес (36’) и Жереми Толян (68’). Така срещата отиваше към равенство, но домакините стигнаха до трите точки в добавеното време благодарение на Нахуел Теналия (90’+2’).

🔚 ¡¡¡𝗘𝗟 𝗚𝗟𝗢𝗥𝗜𝗢𝗦𝗢 𝗡𝗨𝗡𝗖𝗔 𝗦𝗘 𝗥𝗜𝗡𝗗𝗘!!!



¡¡¡ÉPICA VICTORIA PARA SUMAR EL PRIMER MÁS TRES DE LA TEMPORADA!!!#LALIGAEASPORTS#AlavésLevanteUD | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/GEygD62Cwa — Deportivo Alavés (@Alaves) August 16, 2025

В следващия кръг и двата отбора ще имат много тежко предизвикателство. На 22-ри август (петък) от 22:30 часа българско време Алавес ще гостува на финалиста от последното издание на Лигата на конференциите, а точно 24 часа по-късно Леванте ще приеме шампионите от Барселона.