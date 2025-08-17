Алавес повали новак с гол в продължението

Отборът на Алавес стартира новия сезон в Ла Лига с успех, след като надви завърналия се в испанския елит тим на Леванте с 2:1. Съперниците си размениха по един гол, като попаденията бяха отбелязани от Тони Мартинес (36’) и Жереми Толян (68’). Така срещата отиваше към равенство, но домакините стигнаха до трите точки в добавеното време благодарение на Нахуел Теналия (90’+2’).
В следващия кръг и двата отбора ще имат много тежко предизвикателство. На 22-ри август (петък) от 22:30 часа българско време Алавес ще гостува на финалиста от последното издание на Лигата на конференциите, а точно 24 часа по-късно Леванте ще приеме шампионите от Барселона.