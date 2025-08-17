Колев блесна с асистенция в куриозен мач с три червени картона

Българинът Александър Колев направи нов силен мач във второто ниво на Китай – Лига 1, записвайки асистенция за клубния си Нантонг Жиюн, който надви Даиун Кунченг с 2:0 в 21-вия кръг от шампионата.

Благодарение на успеха си Колев и компания запазиха осмото си място, но се намират на цели 14 точки от второто място, което дава право на промоция в елита. Даиун Кунченг пък е шести.

Колев беше титуляр в срещата и остана на терена до последния съдийски сигнал.

И двата гола победителите в мача отбелязаха през първото полувреме. Те бяха дело на Луи Вейченг (4’) и Янг Япенг (39’), като асистенцията на българския футболист дойде при второто попадение.

Иначе мачът ще бъде запомнен и с един куриоз – цели трима футболисти от Даиун Кунченг бяха изгонени. Червените картони получиха Сабир Иса Муса (22’), Живей Сонг (84’) и Жао Суи (86’).

В следващия кръг Колев и компания ще играят срещу тима на Суджоу Донгу. Мачът предстои чак на 14-и септември (неделя) от 14:30 часа българско време.