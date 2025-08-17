Валенсия и Реал Сосиедад не се победиха

Валенсия и Реал Сосиедад завършиха наравно 1:1 в среща от първия кръг на Ла Лига, играна на "Местая". Двата отбора изиграха равностоен мач и си размениха по един гол в рамките на три минути през второто полувреме.

Двата отбора започнаха предпазливо двубоя и първото полувреме нямаше много опасни ситуации пред двете врати. Вратарят на домакините се справи при един добър удар на Брайс Мендес, който малко по-късно не се възползва от добър шанс. Той получи топката от Оярсабал в наказателното поле, но бранител изби топката преди да се стигне до удар. Реал Сосиедад действаше по-директно в първата част на двубоя, но след това битката бе в средата на терена.

В началото на втората част Кубо стреля от пряк свободен удар, а топката мина над вратата. Домакините обаче стартираха по-добре второто полувреме. Двата отбора си размениха по един гол в рамките на три минути. Диего Лопес изведе Валенсия напред в 57-ата минута, след като бе изведен великолепно от Дани Раба. Гостите много бързо отговориха и Кубо изравни. Японецът получи топката от Мендес и с прецизен изстрел я прати в долния ляв ъгъл на Агиресабала.

Влезлият като резерва за гостите Ори Оскарсон можеше да се разпише секунди след влизането си, но прати топката покрай вратата. Копете пък направи голям пропуск за домакините малко по-късно.

Снимки: Imago