Лацио повали гърци в края на контролата си

Отборът на Лацио победи тима на Атромитос в последния мач от предсезонната си подготовка с 2:0. Головете за „орлите“ вкараха Тижани Нослин (76’) и Педро Родригес (90’). От 32-ата минута нататък и двата състава играеха с човек по-малко заради червените картони, които получиха Валентин Кастеянос и Мансур.

Италианците стартират официалните си мачове за новата кампания следващата седмица на 24-и август (неделя) с гостуване на сензацията от миналия сезон Лече. Ден по-рано – на 23-и август (събота) – Атромитос ще изиграе първата си среща, като бившият отбор на Саша Илич ще гостува на Панетоликос.