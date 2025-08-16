Популярни
Локомотив (ГО) шокира Пирин насред Благоевград

  16 авг 2025 | 22:05
Локомотив (ГО) шокира Пирин насред Благоевград

Локомотив (Горна Оряховица) нанесе първа загуба на Пирин от началото на новия сезон. "Железничарите" спечелиха с 1:0 гостуването си на "орлетата" от четвъртия кръг на Втора лига.

В герой за победителите се превърна Акинтомиде Айени, който се появи от резервната скамейка и отбеляза единственото попадение в 87-мата минута.

Това е втори пореден успех за тима на Николай Панайотов, който вече има 6 точки в актива си и се изкачи до петото място във временното класиране. Благоевградчани пък остават с 4 пункта, но имат и мач по-малко, тъй като почиваха в предния кръг.

След седмица Пирин ще се изправи срещу Спартак в Плевен, докато за Локо (ГО) предстои домакинство на Черноморец (Бургас)

