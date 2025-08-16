Тунджай Тасим стана първият българин, защитил Дан степен по карате стил вадо-кай

Състезателят на карате клуб Цанев и треньор в клуба Тунджай Тасим стана първият българин, защитил Дан степен по карате стил вадо-кай пред Японската карате федерация (JKF-Wado). След този успех България вече ще има възможността да участва на Световни купи по карате вадо-кай, да организира семинари и изпити за степени у нас.

"Имам удоволствието да споделя големи новини относно българското вадо-кай карате. В ръцете си държа дипломата ми за защитен 1-ви Дан пред Японската карате федерация (JKF-Wado) и удостоверение за основан клон в същата федерация. С това ставам първият българин, защитил Дан степен по карате стил вадо-кай пред JKF и президент на клона на България в споменатата федерация.

"Така България ще има възможността да участва на Световни купи по карате вадо-кай, да организира семинари и изпити за степени в България с представителството на Япония. Имам удоволствието да водя българската организация и фа прославям България из целия свят заедно с бъдещите ми състезатели. За мен е чест!", каза Тунджай Тасим за фейсбук страницата на Българска национална федерация карате.