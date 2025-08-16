Паолини надви с обрат Гоф по пътя към полуфиналите в Синсинати

Джазмин Паолини направи обрат и спечели с 2:6, 6:4, 6:3 срещу Коко Гоф на четвъртфиналите на турнира по тенис за жени в Синсинати, който е с награден фонд от 5.15 милиона долара. В следващия си мач италианката ще се изправи срещу рускинята Вероника Кудерметова.

Паолини, номер 9 в световната ранглиста, изкълчи глезен в началото на решаващия сет, което доведе до поредица от грешки. Гоф, втора в класацията на WTA, спечели девет поредни разигравания и върна пробив, за да изравни за 3:3, но остатъкът от мача бе доминиран от италианката.

Паолини взе 12 от следващите 15 точки и записа трета победа над Гоф от началото на годината. Така тя се класира за пети път на полуфинал през сезона и за втори път на ниво WTA 1000, като през май стигна и до титлата в Италия. Гоф помогна за днешната победа с рядко вижданите в тениса 16 двойни и 62 непредизвикани грешки.

Срещата между Паолини и Гоф завърши и с 14 пробива общо за двете тенисистки.

"Беше трудно. В началото просто тичах по корта и се опитвах да го целя с ударите, но с течение на мача заиграх по-добре. Играех за всяка точка и в крайна сметка това проработи в моя полза", каза италианката.

Кудерметова спечели последните си три двубоя срещу Паолини, но двете не са се срещали от 2021. Рускинята играе за първи път на полуфинал на ниво WTA 1000 от 2023 насам.