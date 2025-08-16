Популярни
»

Гледай на живо

Очаквайте: Септември (U18) - Ботев Пловдив (U18)
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Паолини надви с обрат Гоф по пътя към полуфиналите в Синсинати

Паолини надви с обрат Гоф по пътя към полуфиналите в Синсинати

  • 16 авг 2025 | 10:46
  • 213
  • 0
Паолини надви с обрат Гоф по пътя към полуфиналите в Синсинати

Джазмин Паолини направи обрат и спечели с 2:6, 6:4, 6:3 срещу Коко Гоф на четвъртфиналите на турнира по тенис за жени в Синсинати, който е с награден фонд от 5.15 милиона долара. В следващия си мач италианката ще се изправи срещу рускинята Вероника Кудерметова.

Паолини, номер 9 в световната ранглиста, изкълчи глезен в началото на решаващия сет, което доведе до поредица от грешки. Гоф, втора в класацията на WTA, спечели девет поредни разигравания и върна пробив, за да изравни за 3:3, но остатъкът от мача бе доминиран от италианката.

Паолини взе 12 от следващите 15 точки и записа трета победа над Гоф от началото на годината. Така тя се класира за пети път на полуфинал през сезона и за втори път на ниво WTA 1000, като през май стигна и до титлата в Италия. Гоф помогна за днешната победа с рядко вижданите в тениса 16 двойни и 62 непредизвикани грешки.

Срещата между Паолини и Гоф завърши и с 14 пробива общо за двете тенисистки.

"Беше трудно. В началото просто тичах по корта и се опитвах да го целя с ударите, но с течение на мача заиграх по-добре. Играех за всяка точка и в крайна сметка това проработи в моя полза", каза италианката.

Кудерметова спечели последните си три двубоя срещу Паолини, но двете не са се срещали от 2021. Рускинята играе за първи път на полуфинал на ниво WTA 1000 от 2023 насам.

Следвай ни:

Още от Тенис

Макар и трудно, Алкарас се справи с Рубльов

Макар и трудно, Алкарас се справи с Рубльов

  • 16 авг 2025 | 02:35
  • 3519
  • 0
Рибакина изнесе открит урок на Сабаленка

Рибакина изнесе открит урок на Сабаленка

  • 15 авг 2025 | 23:02
  • 2861
  • 1
Швьонтек не даде сет на Калинская

Швьонтек не даде сет на Калинская

  • 15 авг 2025 | 21:00
  • 889
  • 0
Григор зарадва любимата си с урок по тенис

Григор зарадва любимата си с урок по тенис

  • 15 авг 2025 | 20:46
  • 19607
  • 22
Муркел Делиен и Зденек Коларж ще спорят за трофея в София

Муркел Делиен и Зденек Коларж ще спорят за трофея в София

  • 15 авг 2025 | 18:08
  • 1195
  • 0
Енчева с драматична загуба на двойки

Енчева с драматична загуба на двойки

  • 15 авг 2025 | 17:57
  • 1162
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за дербито на Варна!

Време е за дербито на Варна!

  • 16 авг 2025 | 07:30
  • 2766
  • 16
България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

  • 16 авг 2025 | 07:00
  • 5781
  • 27
Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

  • 16 авг 2025 | 09:15
  • 2579
  • 2
Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 58462
  • 449
Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

  • 15 авг 2025 | 23:14
  • 42730
  • 135
Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

  • 15 авг 2025 | 22:21
  • 42627
  • 42