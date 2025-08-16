Селтик е първият четвъртфиналист за Купата на Лигата

Популярни
  16 авг 2025
Селтик се класира за четвъртфиналите в турнира за Купата на Лигата в Шотландия. Отборът на Брендън Роджърс разгроми с 4:1 Фолкърк, въпреки че игра предимно с резерви.

Японецът Дайзен Маеда откри резултата в 26-ата минута след асистенция на Киърън Тиърни. До почивката "детелините" пропуснаха още няколко чисти положения, но през второто полувреме направиха победата си по-изразителна.

Алистър Джонстън вкара за 2:0 в 54-тата минута, а малко след това се разписа и Дейн Мъри. Бранителят отбеляза дебютното си попадение с екипа на Селтик в деня, в който удължи договора си.

В 64-тата минута Лиъм Хендерсън си заби автогол, но гостите все пак успяха да пратят топката в мрежата зад Вилями Синсало в 67-ата минута чрез Кийлън Адамс.

