Националите до 14 години загубиха от Словакия

  • 15 авг 2025 | 18:15
Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 14 години претърпя трето поредно поражение на турнира "I Feel Slovenia Ball". В словенския град Словен градец тимът, воден от треньорите Петьо Колев и Венцислав Костов, загуби от Словакия с 67:86 в последния си мач от Група А.

Българите завършиха на четвърто място в групата с баланс от 0-3 и ще играят за разпределение на местата от пето до осмо. Следващият им съперник ще стане ясен по-късно днес, пишат от Българската федерация по баскетбол.

След равностойна първа четвърт, приключила при 16:16, отборът на Словакия си осигури аванс от 5 точки за 34:29 на почивката. След паузата словаците направиха преднината си двуцифрена и я запазиха до финалната сирена.

За състава на България Александър Евтимов реализира 12 точки, а Симеон Стоименов добави 11 точки и 5 борби.

Доминик Косина беше най-резултатен за Словакия с 18 точки.

Снимка: БФБаскетбол

