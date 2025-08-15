Енчева с драматична загуба на двойки

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева отпадна драматично на полуфиналите на двойки на турнира на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 000 долара.

Енчева и Мара Гае (Румъния) пропуснаха мачбол и бяха елиминирани от поставените под номер 3 Мария Андриенко (Русия) и Марго Маке (Белгия) със 7:5, 4:6, 10-12 след 111 минути игра.

След размяна на оспорваните първи два сета българката и румънката реализираха обрат в решаващия шампионски тайбрек от 6:9 до 10:9 и бяха на точка от победата, но Андриенко и Маке взеха следващите три разигравания, а с това и мача.

19-годишната българка по-рано днес отпадна и на четвъртфиналите на сингъл.