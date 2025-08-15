Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Енчева с драматична загуба на двойки

Енчева с драматична загуба на двойки

  • 15 авг 2025 | 17:57
  • 220
  • 0
Енчева с драматична загуба на двойки

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева отпадна драматично на полуфиналите на двойки на турнира на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 000 долара.

Енчева и Мара Гае (Румъния) пропуснаха мачбол и бяха елиминирани от поставените под номер 3 Мария Андриенко (Русия) и Марго Маке (Белгия) със 7:5, 4:6, 10-12 след 111 минути игра.

Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите в Румъния
Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите в Румъния

След размяна на оспорваните първи два сета българката и румънката реализираха обрат в решаващия шампионски тайбрек от 6:9 до 10:9 и бяха на точка от победата, но Андриенко и Маке взеха следващите три разигравания, а с това и мача.

19-годишната българка по-рано днес отпадна и на четвъртфиналите на сингъл.

Следвай ни:

Още от Тенис

Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите в Румъния

Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите в Румъния

  • 15 авг 2025 | 13:23
  • 409
  • 0
Синер помете канадец и е полуфиналист в Синсинати

Синер помете канадец и е полуфиналист в Синсинати

  • 15 авг 2025 | 09:15
  • 2327
  • 1
Французин повали Руне

Французин повали Руне

  • 15 авг 2025 | 06:47
  • 1041
  • 1
Шелтън стигна четвъртфиналите в Синсинати

Шелтън стигна четвъртфиналите в Синсинати

  • 15 авг 2025 | 04:52
  • 1062
  • 0
Кудерметова се справи срещу полякиня

Кудерметова се справи срещу полякиня

  • 15 авг 2025 | 02:04
  • 396
  • 0
Гоф и Паолини ще се срещнат на четвъртфиналите в Синсинати

Гоф и Паолини ще се срещнат на четвъртфиналите в Синсинати

  • 15 авг 2025 | 01:09
  • 895
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА 1948 и Монтана, "червените" с рокада на вратата

11-те на ЦСКА 1948 и Монтана, "червените" с рокада на вратата

  • 15 авг 2025 | 17:54
  • 1815
  • 1
Левски взе национал на Северна Македония

Левски взе национал на Северна Македония

  • 15 авг 2025 | 15:40
  • 23315
  • 47
Официално: ЦСКА представи португалския халф

Официално: ЦСКА представи португалския халф

  • 15 авг 2025 | 15:17
  • 23955
  • 63
Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 27405
  • 35
Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

  • 15 авг 2025 | 15:13
  • 5716
  • 7
Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

  • 15 авг 2025 | 14:10
  • 16925
  • 35