Дилиън Уайт се прави на овца, за да хване вълк

Моузес Итаума и Дилиън Уайт дадоха пресконференция преди мача в Рияд, Саудитска Арабия преди битката си в събота вечер (или по-скоро неделя сутрин). Според boxingscene.com всъщност двамата бойци имали много малко какво да кажат.

Дали това е защото вече са нетърпеливи и им е омръзнало да говорят, или защото в Рияд няма нужда да „продават“ събитието - никой не може да каже със сигурност. Но едно е ясно – финалната им среща в събота ще бъде далеч по-интересна от онова, което видяхме на пресконференцията. Ето анализа на boxingscene.com:

Уайт, 37-годишният аутсайдер, който някога оспорваше световната титла срещу Тайсън Фюри, изглеждаше като човек, който просто е щастлив да е там – поканен, платен, приет обратно. Може би наистина беше така. Може би това не беше поза.

Все пак, имайки предвид възрастта и неактивността си, Уайт вероятно се е чудил дали някога отново ще получи шанс да е в главния мач на значимо събитие. Само преди две години огромен и доходоносен реванш срещу Антъни Джошуа пропадна, след като Уайт не издържа тест за забранени вещества. С основание тогава изглеждаше, че кариерата му е приключила.

„Имам няколко главни мача, няколко платени събития, но в бокса има още толкова много, което искам да постигна и да преследвам,“ каза Уайт (31-3, 21 KO). „Не съм сядал да гледам назад към кариерата си и да мисля за това или онова. Слушайте, аз съм човек, който изобщо не би трябвало да е тук. Нямах голяма аматьорска кариера, нито подкрепа, просто съм едно момче от Ямайка, което е било отписвано много пъти. Трябвало е да съм мъртъв още преди двайсетте си години. Но ето ме тук, правя неща. Какво повече да кажа?“

Когато Уайт казва, че е „човек, който не би трябвало да е тук“, трудно е да му се противоречи – макар някои да биха посочили напълно различни причини за изненадата си. Истината е, че въпреки тежкото си детство, което той изтъква, има и друг фактор – дългите периоди на неактивност в кариерата му, често в резултат на положителни допинг проби. Това се случи през 2012 г., когато за пръв път беше хванат, и отново през 2023 г., когато провали мечтания мач с Джошуа.

При Итаума очакванията са коренно различни. Ако Уайт е минал по трудния път и е опровергавал скептиците, най-големите заплахи за Итаума досега са били самодоволството и нетърпението му. Едва на 20 години, той има и времето, и силното желание да стигне върха възможно най-скоро.

„Чувствам, че Дилиън Уайт е силен съперник и това не е лично,“ каза Итаума преди мача в събота. „Имам уважение към всеки боец. Това е просто бизнес. Дълго време не вярвах, че мачът ще се състои. Но ето ни – на живо сме и сме готови. Бяхме в лагер може би 14 седмици, така че, честно казано, просто сме готови да започнем. Не поставям твърде голямо напрежение върху резултата. Знам своя план и знам какво трябва да направя. Моята работа е да изляза и да го изпълня. Каквото и да стане в събота вечер – така да бъде.“

Въпреки че е сравнително неопитен като професионалист, Итаума знае достатъчно, за да приеме пасивността на Уайт с повдигане на рамене. Вместо да се подведе от внезапно безгрижното му поведение, той го вижда като част от плана на по-възрастния боец.

„Мисля, че в 48-те закона на властта има правило – да играеш овца, за да хванеш вълк“, каза Итаума (12-0, 10 KO). „Чувствам, че това прави Дилиън Уайт. Дали е така или не – няма значение. В събота вечер ще бъде нажежено. Ние сме тежка категория и мачът може да свърши във всеки момент. Не съм наивен – знам каква заплаха представлява Дилиън Уайт. Не го подценявам. Приемам този човек сериозно.“