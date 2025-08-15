Популярни
Дилиън Уайт се прави на овца, за да хване вълк

  • 15 авг 2025 | 15:02
  • 266
  • 0
Дилиън Уайт се прави на овца, за да хване вълк

Моузес Итаума и Дилиън Уайт дадоха пресконференция преди мача в Рияд, Саудитска Арабия преди битката си в събота вечер (или по-скоро неделя сутрин). Според boxingscene.com всъщност двамата бойци имали много малко какво да кажат.

Треньорът на Дилиън Уайт посочи как той може да спре Итаума
Треньорът на Дилиън Уайт посочи как той може да спре Итаума

Дали това е защото вече са нетърпеливи и им е омръзнало да говорят, или защото в Рияд няма нужда да „продават“ събитието - никой не може да каже със сигурност. Но едно е ясно – финалната им среща в събота ще бъде далеч по-интересна от онова, което видяхме на пресконференцията. Ето анализа на boxingscene.com:

Моузес Итаума преди битката с Дилиън Уайт: Просто ще се опитам да си изпълня плана
Моузес Итаума преди битката с Дилиън Уайт: Просто ще се опитам да си изпълня плана

Уайт, 37-годишният аутсайдер, който някога оспорваше световната титла срещу Тайсън Фюри, изглеждаше като човек, който просто е щастлив да е там – поканен, платен, приет обратно. Може би наистина беше така. Може би това не беше поза.

Все пак, имайки предвид възрастта и неактивността си, Уайт вероятно се е чудил дали някога отново ще получи шанс да е в главния мач на значимо събитие. Само преди две години огромен и доходоносен реванш срещу Антъни Джошуа пропадна, след като Уайт не издържа тест за забранени вещества. С основание тогава изглеждаше, че кариерата му е приключила.

„Имам няколко главни мача, няколко платени събития, но в бокса има още толкова много, което искам да постигна и да преследвам,“ каза Уайт (31-3, 21 KO). „Не съм сядал да гледам назад към кариерата си и да мисля за това или онова. Слушайте, аз съм човек, който изобщо не би трябвало да е тук. Нямах голяма аматьорска кариера, нито подкрепа, просто съм едно момче от Ямайка, което е било отписвано много пъти. Трябвало е да съм мъртъв още преди двайсетте си години. Но ето ме тук, правя неща. Какво повече да кажа?“

Когато Уайт казва, че е „човек, който не би трябвало да е тук“, трудно е да му се противоречи – макар някои да биха посочили напълно различни причини за изненадата си. Истината е, че въпреки тежкото си детство, което той изтъква, има и друг фактор – дългите периоди на неактивност в кариерата му, често в резултат на положителни допинг проби. Това се случи през 2012 г., когато за пръв път беше хванат, и отново през 2023 г., когато провали мечтания мач с Джошуа.

При Итаума очакванията са коренно различни. Ако Уайт е минал по трудния път и е опровергавал скептиците, най-големите заплахи за Итаума досега са били самодоволството и нетърпението му. Едва на 20 години, той има и времето, и силното желание да стигне върха възможно най-скоро.

„Чувствам, че Дилиън Уайт е силен съперник и това не е лично,“ каза Итаума преди мача в събота. „Имам уважение към всеки боец. Това е просто бизнес. Дълго време не вярвах, че мачът ще се състои. Но ето ни – на живо сме и сме готови. Бяхме в лагер може би 14 седмици, така че, честно казано, просто сме готови да започнем. Не поставям твърде голямо напрежение върху резултата. Знам своя план и знам какво трябва да направя. Моята работа е да изляза и да го изпълня. Каквото и да стане в събота вечер – така да бъде.“

Въпреки че е сравнително неопитен като професионалист, Итаума знае достатъчно, за да приеме пасивността на Уайт с повдигане на рамене. Вместо да се подведе от внезапно безгрижното му поведение, той го вижда като част от плана на по-възрастния боец.

„Мисля, че в 48-те закона на властта има правило – да играеш овца, за да хванеш вълк“, каза Итаума (12-0, 10 KO). „Чувствам, че това прави Дилиън Уайт. Дали е така или не – няма значение. В събота вечер ще бъде нажежено. Ние сме тежка категория и мачът може да свърши във всеки момент. Не съм наивен – знам каква заплаха представлява Дилиън Уайт. Не го подценявам. Приемам този човек сериозно.“

