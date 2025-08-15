Популярни
Два сериозни удара по бойната карта на UFC 319

  • 15 авг 2025 | 10:41
Бойната карта на UFC 319 стана малко по-кратка през последните 48 часа.

Кинг Грийн беше принуден да се оттегли от главната битка на „прелимите“ срещу другия ветеран в лека категория Карлос Диего Ферейра. Картата на събитието понесе и втори удар. Новият шампион в полусредна категория на The Ultimate Fighter (TUF) трябваше да бъде излъчен в сблъсък между Родриго Сезинандо и Даниил Донченко, но двубоят беше отменен поради контузия, гласи съобщение на UFC.

В момента не е ясно кой от двамата състезатели е контузен, но организацията възнамерява да пренасрочи финала за по-късна дата. За щастие, финалът в категория муха между Джоузеф Моралес и Алиб Идирис ще се проведе по план.

Родриго Сезинандо достигна до финала на TUF 33 в полусредна категория, след като спечели с разделено съдийско решение срещу Джеф Крейтън на полуфинала. Междувременно Даниил Донченко си осигури място на финала с технически нокаут в първия рунд над Мат Диксън.

И двамата се надяваха да спечелят известния „шестцифрен договор“ на TUF и да започнат официалната си UFC кариера с победа, но бойците от отбора на Даниел Кормие ще трябва да почакат за друга дата.

