Винсент Каймер с престижна титла и 30 000 долара награда

  • 15 авг 2025 | 10:02
Винсент Каймер с престижна титла и 30 000 долара награда

Гросмайстор Винсент Каймер спечели Quantbox Chennai Grand Masters 2025 и награда от близо 30 000 долара кръг преди края, след като направи реми срещу ГМ Йорден ван Форест. Всички останали партии също завършиха наравно, като ГМ Арджун Еригаиси бе спрян от ГМ Видит Гуджарати, а ГМ Картикиян Мурали – другият играч, който можеше да отложи коронацията на Каймер – се справи добре, за да оцелее срещу ГМ Нихал Сарин.

Chennai Grand Masters се провежда без почивни дни, след като пожар в хотела принуди първият кръг да бъде отложен с един ден, а умората може би е една от причините да видим толкова много ремита. Каймер обаче нямаше повод да се оплаква, тъй като всички равенства му гарантираха аванс от 1,5 точки и го направиха недостижим в последния кръг.

Почти перфектното му представяне му донесе +16,5 рейтинг точки, влизане в топ 10 за първи път, около 30 000 долара и 24 точки за FIDE Circuit. Това ще го изкачи на шесто–седмо място в класирането и ще му даде шанс за участие за Турнира на претендентите. За целта обаче един или двама от лидерите, като ГМ Прагнананда Рамешбабу например, трябва да се класират по друг начин.

