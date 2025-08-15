Добри Козарев: Искаме точките, но да внимаваме

Гигант (Съединение) приема утре Секирово (Раковски). Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой с опасен съперник. Секирово може да изненада неприятно всеки. За това трябва да сме максимално мобилизирани. Не се плашим от тежки битки. Не се притесняваме от който и да било противник. Знаем си възможностите си и вярваме в тях. Просто трябва да излезем и да ги демонстрираме за да заслужим трите точки“, коментира пред Sportal.bg Добри Козарев, президент на клуба от Съединение.