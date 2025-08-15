Андрей Андреев: Тежко изпитание, но и полезно за младите

Утре, вторият отбор на Септември (София) играе в Гоце Делчев с местния Пирин. Срещата е от третия кръг на Югозападната Трета лига.

„Очаквам изключително труден мач за нас. Негостоприемен терен, корав противник. Съперникът започна с две загуби и ще направи дори и невъзможното да спре негативното представяне. Ние до последно ще избистряме състава за двубоя. Въобще тежко изпитание за младия ни отбор, но и полезно. В такива битки се трупа ценен опит. Излизаме и играем, както в предишните мачове. Разбира се, че ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, старши треньор на Септември II (София).