Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София) ІІ
  3. Андрей Андреев: Тежко изпитание, но и полезно за младите

Андрей Андреев: Тежко изпитание, но и полезно за младите

  • 15 авг 2025 | 07:35
  • 54
  • 0
Андрей Андреев: Тежко изпитание, но и полезно за младите

Утре, вторият отбор на Септември (София) играе в Гоце Делчев с местния Пирин. Срещата е от третия кръг на Югозападната Трета лига.

„Очаквам изключително труден мач за нас. Негостоприемен терен, корав противник. Съперникът започна с две загуби и ще направи дори и невъзможното да спре негативното представяне. Ние до последно ще избистряме състава за двубоя. Въобще тежко изпитание за младия ни отбор, но и полезно. В такива битки се трупа ценен опит. Излизаме и играем, както в предишните мачове. Разбира се, че ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, старши треньор на Септември II (София).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ковачев: Ще продължим да играем по този начин

Ковачев: Ще продължим да играем по този начин

  • 14 авг 2025 | 22:47
  • 1142
  • 1
Велковски: На плейофа ще се надиграваме и каквото сабя покаже

Велковски: На плейофа ще се надиграваме и каквото сабя покаже

  • 14 авг 2025 | 22:43
  • 1586
  • 0
Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

  • 14 авг 2025 | 22:40
  • 11162
  • 5
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 94667
  • 87
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 59249
  • 53
Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

  • 14 авг 2025 | 21:14
  • 19144
  • 36
Виж всички

Водещи Новини

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 164044
  • 658
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 94667
  • 87
Здрав сблъсък в Пловдив

Здрав сблъсък в Пловдив

  • 15 авг 2025 | 08:05
  • 552
  • 0
ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

  • 15 авг 2025 | 07:52
  • 563
  • 1
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 59249
  • 53
Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

  • 14 авг 2025 | 22:40
  • 11162
  • 5