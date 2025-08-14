Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бран
  3. Хекен спечели в Норвегия, но това не бе достатъчно

Хекен спечели в Норвегия, но това не бе достатъчно

  • 14 авг 2025 | 21:58
  • 167
  • 0
Хекен спечели в Норвегия, но това не бе достатъчно

Хекен спечели с 1:0 реванша срещу Бран от Лига Европа в Норвегия. Това обаче не бе достатъчно за шведите да продължат напред, тъй като те бяха загубили първата среща с 0:2 и с общ резултат 2:1 Бран се промъкна към плейофния кръг.

Единственият гол в мача падна в 38-ата минута и всъщност бе автогол, след като Дензел Де Руве прати топката в собствената си врата.

Домакините можеха да стигнат до равенство в добавеното време, но Никлас Кастро пропусна дузпа.

Все пак Бран продължава към плейофния кръг, където ще се изправи срещу АЕК (Ларнака) или Легия (Варшава).

Хекен пък отива в плейофния кръг на Лигата на конференциите. Там ще има за съперник отпадналия от сблъсъка между Брага и ЧФР Клуж.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Халф на Ювентус ще пропусне началото на сезона в Серия "А"

Халф на Ювентус ще пропусне началото на сезона в Серия "А"

  • 14 авг 2025 | 19:42
  • 1341
  • 0
Де Дзерби с ясно послание към Мейсън Грийнууд

Де Дзерби с ясно послание към Мейсън Грийнууд

  • 14 авг 2025 | 19:40
  • 2543
  • 0
Бивш отбор на Стоилов отпадна от Лигата на конференциите

Бивш отбор на Стоилов отпадна от Лигата на конференциите

  • 14 авг 2025 | 19:19
  • 1300
  • 0
Лигата на конференциите на живо: АЗ Алкмаар води с човек по-малко

Лигата на конференциите на живо: АЗ Алкмаар води с човек по-малко

  • 14 авг 2025 | 20:20
  • 11057
  • 0
Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

  • 14 авг 2025 | 18:46
  • 5486
  • 0
В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

  • 14 авг 2025 | 18:26
  • 1115
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 130400
  • 520
Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали, два червени картона за гостите

Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали, два червени картона за гостите

  • 14 авг 2025 | 22:00
  • 45193
  • 61
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 21908
  • 21
Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

  • 14 авг 2025 | 21:09
  • 8677
  • 1
Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

  • 14 авг 2025 | 21:14
  • 7044
  • 11
След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 70538
  • 84