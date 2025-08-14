Хекен спечели в Норвегия, но това не бе достатъчно

Хекен спечели с 1:0 реванша срещу Бран от Лига Европа в Норвегия. Това обаче не бе достатъчно за шведите да продължат напред, тъй като те бяха загубили първата среща с 0:2 и с общ резултат 2:1 Бран се промъкна към плейофния кръг.

Единственият гол в мача падна в 38-ата минута и всъщност бе автогол, след като Дензел Де Руве прати топката в собствената си врата.

Домакините можеха да стигнат до равенство в добавеното време, но Никлас Кастро пропусна дузпа.

Все пак Бран продължава към плейофния кръг, където ще се изправи срещу АЕК (Ларнака) или Легия (Варшава).

Хекен пък отива в плейофния кръг на Лигата на конференциите. Там ще има за съперник отпадналия от сблъсъка между Брага и ЧФР Клуж.