Жоел Арате разкри за сериозни спаринги на мъжките национали

  • 13 авг 2025 | 19:57
"Много съм доволен от начина, по който протича подготовката. Момчетата влагат душа и сърце в тренировките. Така старши треньорът на националния отбор за мъже Жоел Арате описа лагера, който вече няколко седмици провеждат боксьорите на базата в "Дианабад".

Състезателите се готвят за предстоящото Световно първенство в Ливърпул, което ще се проведе от 4 до 14 септември. Това ще бъде първият шампионата на планетата, който се организира под егидата на World boxing и е част от пътя, по който всеки боксьор трябва да премине, за да стигне до Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

"Подготовката върви много добре. Всички момчета са здрави и показват отлична форма. Доволен съм от начина, по който се влагат в тренировките - концентрирани и мобилизирани са. Съвсем скоро ще имаме възможност да покажем и в по-реална обстановка докъде сме стигнали в развитието си. В края на седмицата очакваме боксьори от шест държави, с които да правим спаринги. В София на лагер ще дойдат националите на Австрия, Гърция, Косово, Франция и Хърватия, с които взаимно ще си помогнем по пътя към Ливърпул", заяви треньорът на националите Жоел Арате.

"Благодаря на ръководството на федерацията, на президента Красимир Инински и на Министерството на спорта за условията, които имаме. Благодаря и на медиите, които не спират да ни отразяват и подкрепят", добави още специалистът.

По-рано днес World Boxing публикува и официалния график на Световното първенство, където участие са заявили над 550 боксьори от 65 страни.

Следвай ни:

