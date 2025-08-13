Младежите продължават своята подготовка на силен турнир в Сараево

Българският национален тим за младежи ще вземе участие на силния международен турнир по бокс "Мустафа Талиджан".

Надпреварата ще се проведе от 13 до 17 август в столицата на Босна и Херцеговина – Сараево.

"Конкуренцията ще бъде изключително сериозна, като на ринга ще се качат боксьори от 20 държави", съобщават от Българската федерация по бокс.

Отборът на България ще бъде воден от треньорите Александър Александров и Фикрет Ереджебов, а на ринга ще се качат обещаващи млади таланти като Джан Фикрет, Октай Назифов, Антел Димитров, Владимир Давидов, Николай Иванов и Роселин Бачевски.