Ша'Кари Ричардсън се извини на гаджето си, че го е пребила

Спринтьорката Ша'Кари Ричардсън се извини на приятеля си Крисчън Колман за побоя, който му нанесе на летището в Сиатъл, съобщи АП.

Would a man get away with smiling during an apology video for assaulting his girlfriend? No, he would be dragged, and no one would believe the apology. Sha’Carri Richardson smiled repeatedly while apologizing for assaulting her boyfriend, and I believe she will do it again. We… pic.twitter.com/AnDLJCpBz5 — Daphne (@celebriD) August 13, 2025

Ричардсън публикува видеоклип в профила си в Инстаграм, в който казва, че се е поставила в неприятна ситуация и се обясни в любов на нейния колега лекоатлет.

"Обичам го и не мога да му се извиня достатъчно", написа настоящата световна шампионка на 100 метра с главни букви в Инстаграм, добавяйки, че извинението й "трябва да бъде също толкова силно, колкото и действията й.

"На Крисчън, обичам те и много съжалявам", написа тя.

Ричардсън беше арестувана на 27 юли за престъпление от четвърта степен за домашно насилие, предполагаемо нападение над Коулман на международното летище Сиатъл-Такома. Тя беше задържана в ареста за повече от 18 часа.

Арестът й бе извършен дни преди да се състезава на 100 метра на първенството на САЩ в Юджийн, Орегон.

"Коулман влезе в живота ми и ми даде повече от връзка, по-дълбоко разбиране за безусловната любов, основано на това, което съм преживяла в миналото си", написа още Ричардсън.

Тя спечели бягането на 100 метра на световното първенство през 2023 г. в Будапеща и завърши със сребро на игрите в Париж миналото лято. Тя също така помогна на щафетата 4x100 да спечели олимпийско злато.

Лекоатлетката не се състезава по време на Олимпийските игри в Токио през 2021 г. след положителен тест за марихуана на олимпийските квалификации в САЩ.