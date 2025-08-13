Ша'Кари Ричардсън се извини на гаджето си, че го е пребила

Популярни
  13 авг 2025 | 17:43
Спринтьорката Ша'Кари Ричардсън се извини на приятеля си Крисчън Колман за побоя, който му нанесе на летището в Сиатъл, съобщи АП.

Ричардсън публикува видеоклип в профила си в Инстаграм, в който казва, че се е поставила в неприятна ситуация и се обясни в любов на нейния колега лекоатлет.

"Обичам го и не мога да му се извиня достатъчно", написа настоящата световна шампионка на 100 метра с главни букви в Инстаграм, добавяйки, че извинението й "трябва да бъде също толкова силно, колкото и действията й.

"На Крисчън, обичам те и много съжалявам", написа тя.

Ричардсън беше арестувана на 27 юли за престъпление от четвърта степен за домашно насилие, предполагаемо нападение над Коулман на международното летище Сиатъл-Такома. Тя беше задържана в ареста за повече от 18 часа.

Арестът й бе извършен дни преди да се състезава на 100 метра на първенството на САЩ в Юджийн, Орегон.

"Коулман влезе в живота ми и ми даде повече от връзка, по-дълбоко разбиране за безусловната любов, основано на това, което съм преживяла в миналото си", написа още Ричардсън.

Тя спечели бягането на 100 метра на световното първенство през 2023 г. в Будапеща и завърши със сребро на игрите в Париж миналото лято. Тя също така помогна на щафетата 4x100 да спечели олимпийско злато.

Лекоатлетката не се състезава по време на Олимпийските игри в Токио през 2021 г. след положителен тест за марихуана на олимпийските квалификации в САЩ.

