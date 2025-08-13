България ще бъде с 23-ма борци на Световното в Самоков

България ще бъде представена от 23 борци на Световното първенство за младежи и девойки в Самоков, което стартира в неделя, 17 август.

В свободния стил страната ни ще бъде с пълен състав от 10 състезатели. В отбора са включени Калоян Атанасов (70 кг), европейски шампион за кадети и трети в Европа при юношите тази година, Андриан Вълканов (97 кг), също трети на Евро 2025, Есад Бозали (57 кг), Диан Манев (125 кг), пети в Европа, както и Стилиян Джоров (74), който по-рано тази година бе обявен за най-добрия български борец на турнира „Петко Сираков – Иван Илиев“.

В класическия стил ще стартират 7 състезатели. Сред тях са Сергей Стоев (72 кг), европейски шампион за кадети и пети в Европа при юношите тази година, Димитър Георгиев (67 кг), пети на европейското до 23 г. през миналия сезон, както и Калоян Иванов (55), пети на европейското за кадети от 2024-а.

При девойките след дълго лечение на травма се завръща Виктория Бойнова (59 кг), трета на световно и европейско за кадетки през 2023-а, която в преборванията победи Десислава Иванова.

За шампионата националите ни отбори се подготвят от месец май в комплекс "Диана", имаха лагер в Унгария, тренират и с борци от Бразилия, Армения, Франция, Азербайджан, които пристигнаха у нас на подготовка за Световното първенство. Надпреварата започва със схватки в свободния стил при младежите, жребият ще бъде теглен в събота, 16 август. Следват девойките, а в последните три дни са класиците. Близо 650 борци от 70 държави ще спорят за отличията в 8-дневната надпревара. Входът за зрителите е свободен.

Българските състави:

В свободния стил треньорите Радослав Великов, Георги Вангелов, Йордан Денев и Михаил Ганев са включили следните състезатели:

57 кг Есад Бозали

62 кг Ердал Галип

65 кг Денис Наим

70 кг Калоян Атанасов

74 кг Стилиян Джоров

79 кг Иван Андонов

86 кг Григор Чернаков

92 кг Никола Петров

97 кг Андриан Вълканов

125 кг Диан Манев

При класиците треньорите Стоян Добрев, Стефан Тошев и Илиян Георгиев ще разчитат на следните състезатели:

55 кг Йордан Топалов

60 кг Кристин Петров

63 кг Кристиян Миленков

67 кг Димитър Георгиев

72 кг Сергей Стоев

77 кг Азис Атанасов

82 кг Мартин Шишеков

При девойките Симеон Щерев, Елис Манолова и Мишел Михайлов ще разчитат на следните състезателки:

53 кг Никол Александрова

55 кг Несрин Сюлейманова

59 кг Виктория Бойнова

62 кг Ивена Близнакова

68 кг Илинка Стефанова

72 кг Емили Апостолова

Програмата може да видите ТУК!