Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ивана Шпанович няма да защитава световната си титла

Ивана Шпанович няма да защитава световната си титла

  • 13 авг 2025 | 13:00
  • 395
  • 0
Ивана Шпанович няма да защитава световната си титла

Ивана Шпанович е взела решение да се състезава само в тройния скок на Световното първенство в Токио, което означава, че няма да защитава титлата си, спечелена преди две години в скока на дължина. Най-успешната сръбска лекоатлетка обяви решението си в социалните мрежи.

"Последното състезание по скок дължина беше някак различно. Решихме да не се състезавам в Токио в скока на дължина, където трябваше да защитавам световната си титла, а ще се състезавам само в тройния скок. Щастлива съм да кажа, че съм здрава, много уверена и развълнувана от това, което ме очаква. Чаках 10 години зелена светлина за състезанието", написа в "Инстаграм" 35-годишната Ивана Шпанович.

Следователно, турнирът "Ищван Дюлай" беше последното състезание на ветеранката в дисциплината, в която тя се прослави.

Световното първенство в Токио е от 13 до 21 септември.

Припомняме, че със златото си в Будапеща през 2023 г. Шпанович допълни колекцията си от най-ценни отличия от световни и европейски първенства – както на открито, така и в зала – в скока на дължина. Миналата година тя имаше големи проблеми с контузия, поради което не успя да постигне желания резултат на Олимпийските игри в Париж в скока на дължина. И все пак, не искаше да се сбогува по този начин. В тройния скок дебютира този сезон в Диамантената лига, след което продължи да се състезава в тази дисциплина.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Американският спринтьор Фред Кърли е временно отстранен заради непредоставяне на информация за местонахождението си

Американският спринтьор Фред Кърли е временно отстранен заради непредоставяне на информация за местонахождението си

  • 13 авг 2025 | 02:56
  • 820
  • 0
Дуплантис не признава гравитацията! Отново подобри световния си рекорд

Дуплантис не признава гравитацията! Отново подобри световния си рекорд

  • 12 авг 2025 | 21:00
  • 20637
  • 7
Жулиен Алфред ще пропусне следващите три кръга на Диамантената лига

Жулиен Алфред ще пропусне следващите три кръга на Диамантената лига

  • 12 авг 2025 | 19:11
  • 1391
  • 0
България с разширен състав на Световното по планинско и трейл бягане

България с разширен състав на Световното по планинско и трейл бягане

  • 12 авг 2025 | 13:50
  • 952
  • 0
Китайска шампионка: Подозират ме в пластични операции, но аз просто съм красива!

Китайска шампионка: Подозират ме в пластични операции, но аз просто съм красива!

  • 12 авг 2025 | 13:15
  • 7578
  • 3
Натали Костова: Конкуренцията беше огромна

Натали Костова: Конкуренцията беше огромна

  • 11 авг 2025 | 22:37
  • 2779
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 1357
  • 0
Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 13 авг 2025 | 13:18
  • 5070
  • 9
Левски пристигна в Баку

Левски пристигна в Баку

  • 13 авг 2025 | 13:21
  • 1634
  • 1
Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

  • 13 авг 2025 | 09:17
  • 8214
  • 9
Етър остана без треньор

Етър остана без треньор

  • 13 авг 2025 | 12:20
  • 4644
  • 10
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 13300
  • 5