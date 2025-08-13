Ивана Шпанович няма да защитава световната си титла

Ивана Шпанович е взела решение да се състезава само в тройния скок на Световното първенство в Токио, което означава, че няма да защитава титлата си, спечелена преди две години в скока на дължина. Най-успешната сръбска лекоатлетка обяви решението си в социалните мрежи.

"Последното състезание по скок дължина беше някак различно. Решихме да не се състезавам в Токио в скока на дължина, където трябваше да защитавам световната си титла, а ще се състезавам само в тройния скок. Щастлива съм да кажа, че съм здрава, много уверена и развълнувана от това, което ме очаква. Чаках 10 години зелена светлина за състезанието", написа в "Инстаграм" 35-годишната Ивана Шпанович.

Следователно, турнирът "Ищван Дюлай" беше последното състезание на ветеранката в дисциплината, в която тя се прослави.

Световното първенство в Токио е от 13 до 21 септември.

Припомняме, че със златото си в Будапеща през 2023 г. Шпанович допълни колекцията си от най-ценни отличия от световни и европейски първенства – както на открито, така и в зала – в скока на дължина. Миналата година тя имаше големи проблеми с контузия, поради което не успя да постигне желания резултат на Олимпийските игри в Париж в скока на дължина. И все пак, не искаше да се сбогува по този начин. В тройния скок дебютира този сезон в Диамантената лига, след което продължи да се състезава в тази дисциплина.

