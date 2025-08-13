Популярни
  Монца направи бойко реми срещу Интер, но загуби с дузпи

Монца направи бойко реми срещу Интер, но загуби с дузпи

Монца направи бойко реми срещу Интер, но загуби с дузпи

Монца успя да се добере до равенство 2:2 в контролна среща срещу гранда Интер. Двата тима направиха интригуващ мач с размяна на водачеството, като играчите на Паоло Бианко се добраха до равенството в самия край на мача. След това победителят бе определен с дузпи, които бяха спечелени от "нерадзурите" с 5:3. Българският национал Валентин Антов обаче не взе участие в този двубой.

Монца откри резултата в 32-рата минута с гол на Патрик Чурия.

В 45-ата минута обаче Самуеле Бириндели възстанови равенството, отбелязвайки си автогол.

Интер направи пълен обрат в 52-рата минута с попадение на Франческо Пио Еспосито.

Монца обаче не се предаде и в 89-ата минута стигна до равенството с гол на Пауло Ази.

Впоследствие бяха изпълнени дузпи, които бяха спечелени от Интер с 5:3 точни удара.

Така Монца продължи със стабилното си представяне в контролите през лятото, като има само една загуба - от Аталанта (1:2). Това бе последна проверка за тима преди откриващия мач за сезона, който ще бъде с Фрозиноне за Купата на Италия през уикенда.

Интер пък ще изиграе още една контрола преди началото на кампанията в Серия "А". Тя ще бъде срещу Олимпиакос на 16 август.

