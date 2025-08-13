Десетима от Цървена звезда не допуснаха изненада в реванша с Лех

Цървена звезда достигна до плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига след равенство 1:1 с Лех (Познан) в реванша от третия предварителен кръг. "Звездашите" бяха спечелили и първия мач с 3:1, като и днес не допуснаха изненада на "Мала Маракана", макар да играха с човек по-малко повече от половин час.

Сърбите поведоха в 45-ата минута от дузпа, отсъдена за нарушение на Матеуш Скшипчак срещу Питър Олайинка. Шериф Ндиайе застана зад бялата точка и бе точен за 1:0.

Мачът не премина изцяло по мед и масло за домакините, тъй като 57-ата минута централният защитник Родригао получи директен червен картон, спирайки голова атака на съперника.

Лех успя да се добере до изравняване в добавеното време на мача с гол на Микаел Ишак, който успя да овладее една лошо изчистено топка и да я прати във вратата за 1:1.

Този резултат обаче също устройваше Цървена звезда и сърбите са в плейофа на Шампионската лига, където ще срещнат кипърския Пафос.

Лех пък отива в плейофа на Лига Европа и там ще премери сили с Генк.