Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Цървена звезда
  3. Десетима от Цървена звезда не допуснаха изненада в реванша с Лех

Десетима от Цървена звезда не допуснаха изненада в реванша с Лех

  • 13 авг 2025 | 00:01
  • 702
  • 0
Десетима от Цървена звезда не допуснаха изненада в реванша с Лех

Цървена звезда достигна до плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига след равенство 1:1 с Лех (Познан) в реванша от третия предварителен кръг. "Звездашите" бяха спечелили и първия мач с 3:1, като и днес не допуснаха изненада на "Мала Маракана", макар да играха с човек по-малко повече от половин час.

Сърбите поведоха в 45-ата минута от дузпа, отсъдена за нарушение на Матеуш Скшипчак срещу Питър Олайинка. Шериф Ндиайе застана зад бялата точка и бе точен за 1:0.

Мачът не премина изцяло по мед и масло за домакините, тъй като 57-ата минута централният защитник Родригао получи директен червен картон, спирайки голова атака на съперника.

Лех успя да се добере до изравняване в добавеното време на мача с гол на Микаел Ишак, който успя да овладее една лошо изчистено топка и да я прати във вратата за 1:1.

Този резултат обаче също устройваше Цървена звезда и сърбите са в плейофа на Шампионската лига, където ще срещнат кипърския Пафос.

Лех пък отива в плейофа на Лига Европа и там ще премери сили с Генк.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Упамекано тръгва по пътя на Конате и създава проблеми на Байерн

Упамекано тръгва по пътя на Конате и създава проблеми на Байерн

  • 12 авг 2025 | 19:57
  • 3256
  • 1
Фондацията на УЕФА увеличава подкрепата си за деца в конфликтни зони

Фондацията на УЕФА увеличава подкрепата си за деца в конфликтни зони

  • 12 авг 2025 | 19:26
  • 1160
  • 0
Официално: Грийлиш смени клуба в Премиър лийг

Официално: Грийлиш смени клуба в Премиър лийг

  • 12 авг 2025 | 19:20
  • 9120
  • 6
Резултати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига

Резултати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига

  • 13 авг 2025 | 00:20
  • 17885
  • 5
Реал Мадрид възропта срещу идеята Барселона да играе в САЩ

Реал Мадрид възропта срещу идеята Барселона да играе в САЩ

  • 12 авг 2025 | 18:43
  • 13066
  • 28
Пламен Андреев: Не можеш да израстваш като вратар, ако няма конкуренция

Пламен Андреев: Не можеш да израстваш като вратар, ако няма конкуренция

  • 12 авг 2025 | 18:23
  • 1844
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

  • 12 авг 2025 | 23:08
  • 56654
  • 675
Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

  • 12 авг 2025 | 17:46
  • 35294
  • 113
Руи Мота: Тежка за преглъщане загуба! Моето усещане е, че малко не ни достигна

Руи Мота: Тежка за преглъщане загуба! Моето усещане е, че малко не ни достигна

  • 12 авг 2025 | 23:43
  • 2633
  • 12
Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

  • 12 авг 2025 | 20:42
  • 9952
  • 5
Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

  • 12 авг 2025 | 19:43
  • 20879
  • 28
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 36002
  • 134