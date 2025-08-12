Популярни
Важна задача за Лудогорец в Унгария, българският шампион се изправя срещу Ференцварош по пътя към мечтата – на живо от Будапеща
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Жулиен Алфред ще пропусне следващите три кръга на Диамантената лига

Жулиен Алфред ще пропусне следващите три кръга на Диамантената лига

  • 12 авг 2025 | 19:11
  • 469
  • 0
Жулиен Алфред ще пропусне следващите три кръга на Диамантената лига

Олимпийската шампионка в спринта на 100 метра Жулиен Алфред ще пропусне следващите три кръга от турнира по лека атлетика Диамантена лига, съобщава агенция Ройтерс, цитирайки организаторите. Тя лекува контузия, която ще я извади от кръговете в Силезия , Лозана и Брюксел.

Алфред бе заявена на 100 метра в Полша и на 200 метра в Швейцария.

Алфред спечели на 100 метра в Стокхолм с време 10.75 секунди и в момента заема второ място в световната ранглиста. Тя се състезава и на 200 метра в Лондон, където пък завърши с 21.71 секунди.

Алфред има четири победи от пет кръга в Диамантената лига през 2025 и вече си е осигурила място на 100 метра за финалите в Цюрих. Те ще бъдат проведени на 27 и 28 август.

Снимки: Gettyimages

