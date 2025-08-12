Арън Пико преди дебюта му в UFC: Александър Волкановски има това, което искам

Арън Пико вече е отметнал една от основните стъпки към целта си да стане световен шампион на UFC. В събота той ще се опита да добави още една постигната цел.

Дългогодишният боец на "Bellator" подписа с UFC малко преди UFC 314 през април и сега е готов да направи дългоочаквания си дебют в октагона срещу Лирон Мърфи в основната подгряваща битка на UFC 319 в Чикаго. Първоначално Пико трябваше да се изправи срещу Мовсар Евлоев на UFC Абу ДАби през юли, но Евлоев беше принуден да се откаже от двубоя поради контузия.

Дни след като подписването на Пико стана публично достояние, Александър Волкановски си върна титлата в категория перо с победа по точки срещу Диего Лопес. Ако всичко приключи добре в събота за Пико и американецът получи шанс да бъде следващият претендент за титлата на Волкановски, той е готов да приветства възможността.

„Чувствам, че си пасвам много добре с Волкановски и вярвам, че мога да го победя“, каза Пико пред MMA Fighting. „С мощта, която имам в ръцете си, мога да го достигна, а той никога не се е бил с борец като мен. Но да, той, според мен, е най-великият в категория перо за всички времена. Това, което е успял да направи, да загуби титлата, а после да си я върне, изисква много, особено когато е на възраст, в която може да се състезава на високо ниво, имам голямо уважение към него. Но в крайна сметка той има това, което искам, а именно титлата. Така че, ако трябва да елиминирам Александър Волкановски и получа възможността да го направя, ще го елиминирам.“

Смяната на противниците от Евлоев на Мърфи стана публично достояние три седмици преди UFC 319. Англичанинът се възползва от възможността с кратко предизвестие. В последната си среща Мърфи победи Джош Емет с единодушно решение в главната битка на UFC Вегас 105 през април.

Преди това Мърфи постигна победа по точки над Дан Иге на UFC 308 през октомври миналата година, както и победа срещу Едсон Барбоса в първата си главна битка в UFC на UFC Вегас 92 през май 2024 г.

„Всички те (Мърфи и Евловев) са страхотни шампиони, всички са страхотни бойци“, каза Пико. „Да, това е съвсем различен стил, но честно казано, обичам да се бия със страйкъри. Харесвам момчета, които имат добра работа с краката. Наистина харесвам това, но той ще бъде труден за разгадаване, особено в началото. Но вярвам, че борбата ми е по-добра, както и граплингът и ударите ми, но не го подценявам или нещо подобно. Единственото нещо, от което наистина не съм доволен, е, че е три рунда. Предпочитам пет рунда, но не винаги можеш да получиш това, което искаш.“

Към момента първата защита на титлата на Волкановски в сегашното му царуване като шампион все още не е обявена. За да стигне до евентуална битка срещу един от най-великите за всички времена, Пико разбира, че трябва да се справи със задачата си в събота в Чикаго.

„Знам, че трябва да изляза и да се бия като Арън Пико, а когато Арън Пико се бие, е вълнуващо. Така че просто трябва да оставя работата ми да говори сама за себе си и знам, че след 16 август феновете и UFC ще знаят защо са ме подписали, защото аз съм най-добрият боец в света в категория до 66 кг.“