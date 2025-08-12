Популярни
21 националки по спортна гимнастика на възстановителен лагер в Кранево

  • 12 авг 2025 | 15:05
  • 258
  • 0
21 състезателки от националните отбори по спортна гимнастика за жени и девойки са на възстановителен лагер в спортен комплекс "Аква лайф" в Кранево, съобщават от БФ Гимнастика.

Водени от двукратната европейска сребърна медалистка на прескок и пета на Олимпийските игри в Париж 2024 Валентина Георгиева, край морето са Елена Николова, Никол Съкълова, Теодора Боева, Виктория Венциславова, Калина Тенева, Мишел Арабаджиева, Наталия Георгиева, Кристин Кръстева, Цветомира Начева, Цвети Герчева, Ива Димитрова, Гергана Маркова, Валентина Балканджиева, Вероника Иванова, Магдалена Арсенова, Валерия Хинкова, Биляна Банева, Виктория Митанова, Деа Митрева и Симон Арабаджиева.

С тях са треньорите Филип Янев, Ивелин Иванов, Милена Мавродиева, Емил Стоименов и Йордан Павлов.

