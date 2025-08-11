Популярни
Момчетата до 14 години ще участват на международен турнир в Словения

Българският национален отбор по баскетбол за момчета до 14 години потегли за словенския град Словени градец, където ще участват на силния турнир "I Feel Slovenia Ball", съобщиха от Българската федерация по баскетбол. Състезателите, начело с треньорите Петьо Колев и Венцислав Костов, бяха на лагер в Белоградчик, а тази вечер заминаха за Словения. Надпреварата ще се състои от 12 до 17 август.

В турнира участие ще вземат общо осем отбора. Българите са в група “А” и ще срещнат съставите на Хърватия, Словакия и домакините.

Българските национали ще стартират с мач срещу хърватите на 13 август (сряда) от 14:00 часа. На следващия ден предстои двубоят срещу домакините на турнира от 20:45 часа, а на 15 август ще се играе и последният мач на България - срещу Словакия от 14:00 часа.

Снимка: БФБаскетбол

