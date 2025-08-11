Популярни
Литовец се раздели с Макаби Тел Авив

  • 11 авг 2025 | 19:02
  • 367
  • 0
Литовец се раздели с Макаби Тел Авив

Литовският баскетболист Рокас Йокубайтис се раздели с Макаби Тел Авив след само един сезон в израелския отбор.

Очаква се гардът да продължи кариерата си в германския Байерн Мюнхен, съобщава специализираното издание eurohoops.net.

След три години в испанския Барселона, Йокубайтис се присъедини към Макаби Тел Авив през лятото на 2024-а и изигра отличен сезон под ръководството на старши треньора Одед Каташ.

24-годишният баскетболист записа средно 12.6 точки, 4.6 асистенции и 3.2 борби в срещите от Евролигата.

