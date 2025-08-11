Още един нокаут и още една победа за Радослав Попов в Тайланд

Радослав Попов записа девета победа в девети двубой в родината на муай тай Тайланд. Спортистът от Стамболийски се саморазправи с местния боец Кобан на бойна галавечер в Кох Самуи по повод 14-ата годишнина, откакто легендарният местен промоутър Апидет организира боеве.

Нокаутът стана факт в четвъртия рунд след епични три рунда между състезателят на “Бултрас Май Мат” и тайландеца. Българинът държеше центъра на ринга през по-голямата част от двубоя и умело използваше боксови комбинации в тялото и главата на съперника му. В защита Попов показа отлични изтегляния и ескиважи. Преди да стигне до нокаута младата надежда на българския май тай прати съперника си на два пъти в нокдаун в четвъртия рунд.