Майкъл Джонсън е решен да спаси леката атлетика въпреки забавянето на $3 милиона от наградния фонд

Основателят на веригата Голям шлем на атлетиката Майкъл Джонсън потвърди ангажимента си за съживяване на спорта въпреки отмяната на последния ден от състезанието през 2025 г. Състезанието не се състоя поради оттеглянето на инвеститор в последния момент.

Неуспехът доведе до финансов дефицит от около 3 милиона долара неплатени наградни фондове, дължими на атлетите, но Джонсън твърди, че това е само краткосрочно препятствие.

"Трябва да продължа да работя. И нашият екип ще го направи. И ще видим накрая как ще се развият нещата. Имаме много работа пред себе си. Мисля, че нашите атлети и по-голямата част от нашите фенове искат това да продължи“, каза Джонсън в интервю за подкаста Ready Set Go с Джъстин Гатлин и Родни Грийн.

Джонсън призна, че негативните реакции срещу коментарите му произтичат от споделената загриженост за бъдещето на спорта.

"Това е едно от нещата, в които винаги съм вярвал, независимо дали хората харесват или не харесват начина, по който спортът трябва да се промени. Всички знаем и всички вярваме, че спортът трябва да се промени към по-добро. Може да не сме съгласни с начина, може да не сме съгласни с формата, но всички вярваме, че трябва да се промени“, добави той.

Въпреки разочарованието от отмяната на състезанието тази година, Джонсън обеща, че Големият шлем на атлетиката ще се завърне през 2026 г., но с по-строги мерки за гарантиране на надеждността на инвеститорите.

Снимки: Imago