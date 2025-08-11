Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Майкъл Джонсън е решен да спаси леката атлетика въпреки забавянето на $3 милиона от наградния фонд

Майкъл Джонсън е решен да спаси леката атлетика въпреки забавянето на $3 милиона от наградния фонд

  • 11 авг 2025 | 16:34
  • 884
  • 0
Майкъл Джонсън е решен да спаси леката атлетика въпреки забавянето на $3 милиона от наградния фонд

Основателят на веригата Голям шлем на атлетиката Майкъл Джонсън потвърди ангажимента си за съживяване на спорта въпреки отмяната на последния ден от състезанието през 2025 г. Състезанието не се състоя поради оттеглянето на инвеститор в последния момент.

Неуспехът доведе до финансов дефицит от около 3 милиона долара неплатени наградни фондове, дължими на атлетите, но Джонсън твърди, че това е само краткосрочно препятствие.

"Трябва да продължа да работя. И нашият екип ще го направи. И ще видим накрая как ще се развият нещата. Имаме много работа пред себе си. Мисля, че нашите атлети и по-голямата част от нашите фенове искат това да продължи“, каза Джонсън в интервю за подкаста Ready Set Go с Джъстин Гатлин и Родни Грийн.

Джонсън призна, че негативните реакции срещу коментарите му произтичат от споделената загриженост за бъдещето на спорта.

"Това е едно от нещата, в които винаги съм вярвал, независимо дали хората харесват или не харесват начина, по който спортът трябва да се промени. Всички знаем и всички вярваме, че спортът трябва да се промени към по-добро. Може да не сме съгласни с начина, може да не сме съгласни с формата, но всички вярваме, че трябва да се промени“, добави той.

Въпреки разочарованието от отмяната на състезанието тази година, Джонсън обеща, че Големият шлем на атлетиката ще се завърне през 2026 г., но с по-строги мерки за гарантиране на надеждността на инвеститорите.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Георги Павлов: Страхотен финал за българските атлети на Европейското първенство

Георги Павлов: Страхотен финал за българските атлети на Европейското първенство

  • 10 авг 2025 | 21:16
  • 4928
  • 1
Касабов след медала: Много съм доволен от двата национални рекорда, благодаря на тренера

Касабов след медала: Много съм доволен от двата национални рекорда, благодаря на тренера

  • 10 авг 2025 | 21:09
  • 2743
  • 0
Българското участие на Европейското в Тампере завърши с десето място на Сияна Бръмбарова

Българското участие на Европейското в Тампере завърши с десето място на Сияна Бръмбарова

  • 10 авг 2025 | 19:46
  • 2779
  • 2
Страхотен Християн Касабов с нов национален рекорд и европейско сребро

Страхотен Християн Касабов с нов национален рекорд и европейско сребро

  • 10 авг 2025 | 19:20
  • 18522
  • 9
Осмо място за Натали Костова в еврофинала на скок на височина

Осмо място за Натали Костова в еврофинала на скок на височина

  • 10 авг 2025 | 18:35
  • 2767
  • 0
Дисквалификация донесе бронз на Зинга Фирмино от Европейското

Дисквалификация донесе бронз на Зинга Фирмино от Европейското

  • 10 авг 2025 | 18:25
  • 11534
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 1448
  • 0
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 27332
  • 155
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 2126
  • 0
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 9637
  • 3
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 13705
  • 26
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 28936
  • 24