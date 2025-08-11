Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ботев Враца обяви кой ще води отбора в НБЛ

Ботев Враца обяви кой ще води отбора в НБЛ

  • 11 авг 2025 | 14:14
  • 474
  • 0
Ботев Враца обяви кой ще води отбора в НБЛ

Баскетболният Ботев Враца 2012 обяви кой ще води отбора в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Това ще бъде Йован Попович, който преди е работил и за друг български клуб - Балкан Ботевград.

"През 1999 година Попович започва треньорската си кариера, работейки с млади баскетболисти. През 2011-а завършва Баскетболната академия в Белград, а през сезон 2022/2023 е асистент-треньор в Балкан Ботевград, с който достига финалите", написаха от врачанския баскетболен клуб на профила си в социалната платформа Фейсбук.

"Работи като старши треньор по индивидуална подготовка на играчи от всички възрасти в Локомотив Кубан (Русия) през сезон 2023/2024, а след това поема ръководството на младежкия отбор (до 21 г) на Локомотив Кубан във ВТБ Лигата", добави още от Ботев Враца, представяйки новия си треньор.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Бостън Селтикс ще се опита да размени новодошлия гард Анфърни Саймънс

Бостън Селтикс ще се опита да размени новодошлия гард Анфърни Саймънс

  • 11 авг 2025 | 13:17
  • 426
  • 0
Полша остана без една от големите си звезди 2 седмици преди старта на европейското

Полша остана без една от големите си звезди 2 седмици преди старта на европейското

  • 11 авг 2025 | 11:15
  • 562
  • 0
Четири националки са сред най-добрите в индивидуалните класации след Евро 2025

Четири националки са сред най-добрите в индивидуалните класации след Евро 2025

  • 11 авг 2025 | 10:48
  • 410
  • 0
Иван Димитров ще бъде част от Рилски спортист и през новия сезон

Иван Димитров ще бъде част от Рилски спортист и през новия сезон

  • 11 авг 2025 | 09:56
  • 426
  • 0
Деница Манолова в "Идеалната петица" на Евро 2025 за жени до 20 години

Деница Манолова в "Идеалната петица" на Евро 2025 за жени до 20 години

  • 11 авг 2025 | 08:56
  • 755
  • 0
Националките до 20 години с драматична загуба от Хърватия, остават в Дивизия Б

Националките до 20 години с драматична загуба от Хърватия, остават в Дивизия Б

  • 10 авг 2025 | 19:57
  • 1143
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 20301
  • 100
Левски привлича халф от Алжир

Левски привлича халф от Алжир

  • 11 авг 2025 | 09:36
  • 28231
  • 22
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 70
  • 0
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 9561
  • 22
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 21020
  • 14
Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

  • 11 авг 2025 | 11:25
  • 6357
  • 24