В Япония предприемат спешни мерки след смъртта на двама боксьори

Японската боксова комисия (JBC) предприема спешни мерки за повишаване на безопасността в бокса след смъртта на двама боксьори, пострадали по време на събитие в зала „Коракуен“ в Токио на 2-ри август.

Шигетоши Котари почина на 8-ми август, а Хиромаса Уракава – ден по-късно, на 9-ти август. Уракава претърпя краниотомия заради остър субдурален хематом след загуба с технически нокаут в осмия рунд срещу Йоджи Сайто. Котари пък завърши наравно в мач за титлата на Ориенталската тихоокеанска боксова федерация (OPBF) в категория супер перо и също претърпя спешна краниотомия след двубоя си с Ямато Хата.

Председателят на JBC, Хагивара Минору, и генералният секретар Ясукава Цуйоши дадоха пресконференция в Токио, на която обявиха, че ще започнат незабавно разследване за изясняване на причините за трагедията и ще предприемат мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

Ясукава подчерта сериозността на случилото се и заяви:

„Отново си припомняме мъката на семействата и близките на починалите, както и сериозността на този въпрос. Как можем да елиминираме рисковете, присъщи на спорта? Получихме молби от колеги, както от страната, така и от чужбина, с предложения за помощ. Ще работим съвместно с всички, за да предотвратим повторение на подобна трагедия.“

След смъртта на Котари, мачовете за титлата на OPBF бяха съкратени от 12 на 10 рунда. Същото важи и за шампионските мачове в Япония за титлите на WBO Asia Pacific. Въпреки това, двубоят на Уракава беше предвиден за осем рунда.

„Днес много боксьори имат уменията да водят ожесточени размени още от първия рунд“, обясни Ясукава. „Виждаме много мачове с бързо темпо на атаки. В случая с Котари, той се бори добре до 12-ия рунд, но мисля, че 12 рунда са изключително много опасно време.“

Въпреки успехите на японския бокс в последните години с имена като Наоя Иное и Джунто Накатани, трагедията от 2-ри август е сред най-мрачните моменти в историята му. През декември 2023 г. Казуки Анагучи почина 38 дни след като изпадна в кома след мач срещу Сея Цуцуми. Гинджиро Шигеока също е в кома след мача си с Педро Тадуран през май.

JBC и Японската професионална боксова асоциация ще проведат спешна среща, за да обсъдят евентуални промени. JBC сформира и комисия за разследване на случилото се на 2-ри август, а за септември е планиран медицински семинар. Ясукочи обяви, че ще се търсят нови методи за контрол на теглото на боксьорите, за да се гарантира тяхната безопасност.