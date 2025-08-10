Никола Стоянов отново предизвика Борислав Велев - Рой

Професионалният боксьор Никола Стоянов записа своята осма победа на ринга, а след това предизвика и Борислав Велев - Рой.

Софиянецът надигра Сериан Енгел (Китай) на изминалата бойна галавечер "Ride for the Title" на 9-и август на стадион "Арена Созопол". Стоянов стигна до победата с единодушно съдийско решение след шест рунда бокс.

Българинът търсеше нокаута и рани съперника си с няколко силни крошета, но опитният Енгел отстоя на атаките и остана изправен до последния гонг.

Съотборникът на Борислав Велев, Олексей Ширяев, публикува видео обръщение към Стоянов, в което заявява, че Стоянов първо трябва да се изправи срещу него преди да иска да мери сили с Рой.