Никола Стоянов отново предизвика Борислав Велев - Рой

  • 10 авг 2025 | 16:35
  • 456
  • 0
Професионалният боксьор Никола Стоянов записа своята осма победа на ринга, а след това предизвика и Борислав Велев - Рой.

Софиянецът надигра Сериан Енгел (Китай) на изминалата бойна галавечер "Ride for the Title" на 9-и август на стадион "Арена Созопол". Стоянов стигна до победата с единодушно съдийско решение след шест рунда бокс.

Българинът търсеше нокаута и рани съперника си с няколко силни крошета, но опитният Енгел отстоя на атаките и остана изправен до последния гонг.

Съотборникът на Борислав Велев, Олексей Ширяев, публикува видео обръщение към Стоянов, в което заявява, че Стоянов първо трябва да се изправи срещу него преди да иска да мери сили с Рой.

