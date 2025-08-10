Бонуси от UFC on ESPN 72: Ернандес се приближи до титлата и грабна бонус

Популярни
UFC раздаде четири бонуса след съботната галавечер в Лас Вегас. Ето кои са те:

„Представяне на вечерта“: Джоселин Едуардс

Първите осем битки в кариерата на Джоселин Едуардс (16-6 ММА, 7-4 UFC) в UFC завършиха със съдийско решение. Напоследък тя е различен боец. Едуардс записа трета поредна победа с нокаут, след като срази Присила Качоейра (13-7 ММА, 5-7 UFC) с брутална комбинация от удари. Качоейра държеше ръцете си ниско, а Едуардс се възползва по категоричен начин, за да спечели първия бонус в кариерата си.

„Представяне на вечерта“: Илайджа Смит

Илайджа Смит (9-1 ММА, 2-0 UFC) постигна един от най-страшните нокаути в последните години, след като заби Тошиоми Казама (11-5 ММА, 1-3 UFC) на пода още в първия рунд. Казама се опитваше да заключи задушаваща хватка, но Смит се измъкна с мощно тръшване, което доведе до победа. Казама беше в безсъзнание известно време и трябваше да бъде транспортиран до болница, където в крайна сметка получи разрешение да си тръгне.

„Представяне на вечерта“: Крисчън Лирой Дънкан

Крисчън Лирой Дънкан (12-2 ММА, 5-2 UFC) имаше няколко проблема в началото срещу Ерик Андерс (17-9 ММА, 9-9 UFC), когато го удари в окото, а след това и с нисък удар. Но след като се съвзе, Дънкан нокаутира Андерс с яростна атака.

„Представяне на вечерта“: Антъни Ернандес

Антъни Ернандес (15-2 ММА, 9-2 UFC), известен с прякора си „Пухчо“, накара Роман Долидзе (15-4 ММА, 9-4 UFC) да изглежда напълно безпомощен в главния мач в средна категория. За да сложи край на дуела, той приложи задушаваща техника от изправен стоеж и започна да го влачи, докато Долидзе предаде. Ернандес заяви, че иска следващият му мач да бъде за титлата или поне за титлата „BMF“ в категория до 84 кг.

