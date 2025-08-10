Йокич се развихри с чудовищен дабъл-дабъл срещу Гърция без Янис

Сръбската суперзвезда Никола Йокич показа, че е в суперформа преди започващото на 27 август Европейско първенство. Центърът на Денвър Нъгетс изригна с чудовищен дабъл-дабъл - 23 точки и 19 борби, при победата на Сърбия над Гърция със 76:66 в мач от приятелския турнир в Лимасол. Йокич добави към статистиката си в двубоя и 4 асистенции за общо 27 минути игра.
След равностойна първа четвърт сърбите затегнаха защитата във втората част, която взеха със 17:8. През второто полувреме гърците не допуснаха по-сериозно изоставане в резултата, но пък така и не съумяха да стигнат до обрат.
Йокич остана единственият сръбски играч с двуцифрен брой точки, като Богдан Богданович и Никола Йович отбелязаха по 9 точки. Константинос Митоглу бе най-резултатен за Гърция с 18 точки, а Костас Слукас и Тайлър Дорси завършиха съответно с 11 и 10.
За Гърция не игра суперзвездата на Милуоки Бъкс Янис Адетокунбо.
