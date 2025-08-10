Дуплантис и още петима световни шампиони се завръщат в Будапеща

Шестима индивидуални световни шампиони ще се завърнат на мястото на своите глобални триумфи, за да се състезават на турнира от Световната атлетическа верига в Будапеща във вторник (12-ти август).

Надпреварата се провеждаше в Секешфехервар от 2014 г., но тази година се завръща в унгарската столица. Националният атлетически център в Будапеща, който е преустроен след Световното първенство през 2023 г., ще посрещне множество водещи звезди в спорта за предпоследния турнир от Световната атлетическа верига преди планетарния шампионат в Токио.

Суперзвездата в овчарския скок Арманд Дуплантис е един от шестимата атлети, които ще се завърнат в унгарската столица за първи път, откакто спечелиха световна титла в Будапеща преди две години. Тогава шведът спечели с 6.10 м; през двете години, изминали оттогава, Дуплантис подобри световния си рекорд до 6.28 м, поставен в Стокхолм в средата на юни.

Дуплантис, който постави рекорд на турнира от 5.80 м в Секешфехервар през 2022 г., ще се изправи срещу изгряващата гръцка звезда Емануил Каралис, който наскоро се изкачи до трето място във вечната ранглиста на открито с 6.08 м. Ърнест Обиена и Къртис Маршал, които се присъединиха към Дуплантис на подиума в Будапеща на Световното първенство през 2023 г., също са в списъка с участници.

Хвърлянето на чук често е във фокуса на всяко състезание по лека атлетика, провеждано в Унгария, и тазгодишният мемориал не е изключение. Световният и олимпийски шампион Итън Кацберг, който спечели в Секешфехервар миналата година с 81.87 м, ще се стреми към нова победа, като се изправи срещу конкуренция, включваща местния фаворит Бенце Халаш, сребърният олимпийски медалист, който наскоро постави личен рекорд от 81.94 м в Будапеща.

Олимпийският бронзов медалист Михайло Кохан също е в състава, както и олимпийският шампион от 2021 г. Войчех Новицки и петкратният световен шампион Павел Файдек.

Многократната световна и олимпийска шампионка Шели-Ан Фрейзър-Прайс е част от състезанието на 100 м, в което участва и нейната сънародничка Шерика Джаксън, двукратната световна шампионка на 200 м. Ямайската шампионка Тина Клейтън, Мари-Жозе Та Лу-Смит от Кот д'Ивоар и американското дуо Джейшъс Сиърс и Тамари Дейвис добавят още качество към състава.

Фемке Бол, победителка в последните си 40 поредни състезания на 400 м с препятствия, се завръща на мемориала, като се стреми да добави към победите си от 2020 г. (54.67) и 2021 г. (52.81). Завръщането на стадиона, където спечели световната си титла, може дори да я вдъхнови да атакува рекорда на турнира от 51.68, държан от Сидни Маклафлин-Леврон.

Скокът на дължина за мъже събира трима от четиримата най-добри състезатели от Световното първенство през 2023 г., водени от многократния световен и олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу. Гръцкият атлет се изправя срещу ямайското дуо Уейн Пинък и Кери Маклауд, както и срещу шведа Тобиас Монтлер.

В скока на дължина за жени световната шампионка Ивана Шпанович се изправя срещу световната шампионка в зала Клер Брайънт и двукратната олимпийска бронзова медалистка Джазмин Мур.

Световни лидери в действие

Наред с Дуплантис, Тентоглу и Бол, световните лидери в няколко други дисциплини ще бъдат в действие в Будапеща.

Носителят на сребърен олимпийски медал Кишейн Томпсън, който подобри личния си рекорд до водещите в света 9.75 на скорошното ямайско първенство, е звезда в състезанието на 100 м, в което участват още рекордьорът на турнира Акани Симбине, африканският рекордьор Фърдинанд Оманяла, Рони Бейкър от САЩ и Акийм Блейк от Ямайка.

На 400 м за мъже световният лидер Закити Нене се изправя срещу световния шампион от 2019 г. Стивън Гардинър, който е печелил шест пъти на 400 м в това състезание и държи рекорда на турнира от 43.74. Световният рекордьор Уейд ван Нийкерк, бронзовият олимпийски медалист Музала Самуконга и европейският шампион в зала Атила Молнар от Унгария също са в състава.

След постижението си от 22.82 м на италианското първенство, световният сребърен медалист Леонардо Фабри е част от надпреварата в тласкането на гюле, където ще участват още световният шампион в зала Том Уолш, рекордьорът на турнира Джо Ковач, бронзовият олимпийски медалист Раджиндра Кембъл и световният сребърен медалист в зала Роджър Стий

Снимки: Imago