Антъни Ернандес с тотална доминация на UFC в Лас Вегас

Антъни Ернандес доказа, че е на друго ниво спрямо Роман Долидзе в главното събитие на UFC on ESPN 72 в Лас Вегас.

Ернандес (15-2 MMA, 9-2 UFC) доминира практически всяка секунда от срещата в средна категория, докато Долидзе (15-4 MMA, 9-4 UFC) така и не успя да намери отговор в нападение. Краят дойде на 2:45 мин. от четвъртия рунд, когато Ернандес принуди съперника да се предаде след риър некед чоук.

Мачът започна с равномерни размени в стойка, като Ернандес контролираше центъра на клетката. Долидзе опита да притисне съперника в клинч до оградата, но не успя да свали боя на земята. Вместо това именно Ернандес първи направи тейкдаун, а малко по-късно добави и втори, след като нанесе чисти удари в стойка. Това бе силен откриващ рунд за него както в стойка, така и на земята.

Във втория рунд двубоят бързо се превърна в ожесточена размяна на удари. Ернандес настъпваше напред, говорейки на отстъпващия Долидзе. Напрегнатите размени продължиха кратко, след което боят отново премина в борба и разменени позиции на земята. Връщайки се в стойка, Ернандес продължи да налага удари, докато Долидзе едва оцеляваше до края на рунда.

В последните секунди Ернандес засипа съперника с тежки удари на земята. При намесата на съдията Хърб Дийн американецът помисли, че е победил, и започна да празнува с екипа си. След кратко объркване стана ясно, че мачът продължава в трети рунд.

Пухчо (прякорът на Ернандес) продължи доминацията си на земята. Долидзе се измъкна от няколко позиции, като неколкократно хвана оградата, докато Ернандес работеше по преминаване. Рундът отново бе изцяло в полза на Ернандес, който правеше каквото поиска.

В четвъртия рунд картината не се промени – Ернандес бе в пълен контрол и в стойка, и на земята. След пореден тейкдаун, при който Долидзе отново хвана оградата, Дийн отне точка, без да спира боя. Ернандес нанесе няколко колена в главата, след което заключи риър некед чоук. Захватът беше изключително стегнат и Долидзе бързо се предаде.

В интервюто след мача Ернандес изрази амбицията си за титла в средна категория:

„Свършиха чудесна работа с мачмейкинга ми. Искам да докажа, че мога да взема титлата. Ако трябва да е за пояса BMF само за да стана претендент – нека бъде така. Искам пояс, искам нещо. Искам да докажа, че съм най-добрият в света.“

С тази победа в едва второто си главно събитие на UFC Ернандес увеличи серията си на осем поредни успеха. Сред жертвите му в този период са Родолфо Виейра, Марк-Андре Барио, Едмен Шабазян, Роман Копилов и Мишел Перейра. Към момента класиран под №10 в ранглистата на UFC, Пухчо ще влезе в топ 10 и ще се приближи с още една крачка до шанс за титлата.