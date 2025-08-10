Алекс Колев играч на мача след две асистенции в Китай

Българинът Александър Колев асистира при двете попадения на клубния си Нантонг Жиюн при победата с 2:0 в гостуването на тима на Чонкинг Тонглънлон.

С успеха Колев и компания запазиха осмото си място в Лига 1 на Китай и попречиха на съперника си да скъси дистанцията до лидера Ляонин Шънан Ърбън.

Колев стартира като титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал. Той бе един от едва тримата чужденци, които започнаха двубоя заедно с бразилеца Леандро и сърбина Александър Палочевич.

Попаденията, при които Колев асистира, бяха отбелязани от Йе Даочи (67’) и Юин Джиаси (75’). Благодарение на изявите си българинът бе обявен и за играч на мача.