Започна Купата на Италия

  • 10 авг 2025 | 03:37
  • 74
  • 0
Започна Купата на Италия

Отборът на Виртус Ентела стана първият участник, класирал се за втория кръг в турнира за Купата на Италия, след като разби тима на Тернана с 4:0. Головете отбелязаха Флавио Русо (15’), Андреа Фланциони (59’), Томазо Фумаджали (70’) и Стефано Ди Марио (85’).

В следващия кръг Виртус Ентела ще срещне елитния Каляри, като срещата ще бъде на 16-и август (събота) от 21:45 часа българско време.

Иначе първият кръг от турнира за Купата на Италия продължава в утрешния 10-и август (неделя), когато ще станат ясни и останалите три отбора, продължили към фазата на 1/32-финалите.

