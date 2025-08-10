Започна Купата на Италия

Отборът на Виртус Ентела стана първият участник, класирал се за втория кръг в турнира за Купата на Италия, след като разби тима на Тернана с 4:0. Головете отбелязаха Флавио Русо (15’), Андреа Фланциони (59’), Томазо Фумаджали (70’) и Стефано Ди Марио (85’).

В следващия кръг Виртус Ентела ще срещне елитния Каляри, като срещата ще бъде на 16-и август (събота) от 21:45 часа българско време.

Иначе първият кръг от турнира за Купата на Италия продължава в утрешния 10-и август (неделя), когато ще станат ясни и останалите три отбора, продължили към фазата на 1/32-финалите.