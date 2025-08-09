Паулино, Насър и Гебривет на линия за Диамантената лига в Лозана

Олимпийската шампионка на 400 метра Марилейди Паулино и етиопската звезда на дълги разстояния Хагос Гебривет са сред най-новите световни звезди, които се присъединяват към отбор от световна класа на Диамантената лига в Лозана на 20 август.

Паулино и Гебривет се присъединяват към състезатели като Ноа Лайлс, Кишейн Томпсън и Шерика Джаксън.

Паулино е настоящата олимпийска, световна и шампионка на Диамантената лига на 400 метра и се стреми към четвърта поредна титла от Диамантената лига през 2025 г.

Звездата от Доминиканската република доминира в своята дисциплина като малко други през последните години, като записва 18 победи и само две загуби в най-престижните еднодневни серии в леката атлетика от 2021 г. насам. Тя ще се състезава на 200 метра в Лозана, след като вече е постигнала победи в една обиколка в Париж и Монако.

След като Паулино сменя дисциплините, нейната съперничка от Бахрейн Салва Еид Насър ще бъде фаворит в бягането на 400 метра при жените. Насър е третата най-бърза жена в историята и двукратна шампионка от Диамантената лига, след като спечели титлата през 2018 и 2019 г.

Бахрейнската атлетка започна сезона си в Диамантената лига със стил в Доха, изравнявайки рекорда на срещата с 49.83. И все пак тя е изправена пред сериозно изпитание, като в списъка със състезатели са още холандската звезда Лиеке Клавер и американската ас Изабела Уитакър.

Етиопецът Гебривет води в бягането на 5000 метра при мъжете, като олимпийският шампион от 2016 г. се стреми да си върне титлата от Диамантената лига девет години след като я спечели за последно този сезон. В Лозана той ще се изправи срещу швейцареца Доминик Лобалу и двукратния олимпийски бронзов медалист от Америка Грант Фишър.

Снимки: Imago