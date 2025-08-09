Джон Джоунс официално поднови кариерата си

Краткотрайното оттегляне на Джон Джоунс от UFC официално приключи.

Въпреки месеци на спекулации за евентуален сблъсък с Том Аспинал, които забавиха оттеглянето му от спорта, Bones се задържа в пенсия по-малко от месец. Джоунс твърдеше, че е приключил с боевете и е готов окончателно да окачи ръкавиците, но мечтата за участие в UFC събитие пред Белия дом го подтикна да се завърне в антидопинговата програма и да се подготви поне за още един мач… дори ако изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт не е склонен да му даде главното събитие. Като цяло, Джоунс изглежда доволен да бъде в "ролята на преследвача, а не на този с мишена на гърба."

От петък, 8 август 2025 г., името на Джоунс официално е върнато в антидопинговата програма на UFC. Това е сериозно доказателство, че той не просто провокира в социалните мрежи. Завръщането в тестовия пул изисква значителен ангажимент – включително случайни проверки и постоянно посочване на местоположението. С оглед на сложната история на Джоунс с допинг тестовете и проверяващите, това е ясен знак, че той е сериозен относно завръщането си.

Подобно на Джоунс, бившият двоен шампион Конър Макгрегър също наскоро се върна в тестовия пул и изрази интерес към събитието на UFC пред Белия дом. Ако двамата успеят да запазят форма и да се подготвят, галавечерта, планирана за 4 юли 2026 г., може да се превърне в едно от най-грандиозните събития от последните години.