Хамзат Чимаев подхожда изключително сериозно към UFC 319.

Чеченската звезда винаги е влизал в боевете си с нагласата „готов да убие“, но в миналото по-голямото предизвикателство за него често е било да стигне до октагона, отколкото да победи, след като вече е вътре. През 2020 г. Чимаев преживя тежък случай на COVID-19, който почти провали кариерата му, а след това се сблъска с редица усложнения и инциденти. Най-скоро той беше откаран в болница само дни преди да се изправи срещу Робърт Уитакър на UFC Saudi Arabia, макар че „Borz“ все пак излезе победител, когато двубоят най-накрая се състоя.

Мнозина предполагат, че Чимаев тренира твърде тежко и твърде често, което прави тялото и имунната му система уязвими към заболявания. Преди най-важната битка в живота му срещу Дрикус Ду Плесис, Чимаев е направил редица промени, за да избегне здравословни проблеми. Например, той се е преместил в Южна Калифорния за половината от подготовката си и работи с един от най-известните кондиционни треньори в спорта — Сам Калавита, който внимателно следи възстановяването му, за да предотврати претрениране.

Но мерките му стигат още по-далеч. В скорошно интервю за ESPN Чимаев призна, че умишлено избягва контакт с широката публика и стои вкъщи, когато е възможно. Той се притеснява да не се разболее и да не се изложи на микроби, дори ако по принцип обича да общува с феновете. Според екипа му „Borz“ почти не напуска дома си, освен за тренировки.

Залогът е твърде голям.

„Трудно е да излизам при хората,“ обясни Хамзат (чрез Home Of Fight). „Харесвам хората, когато ме обичат и идват да се снимат, но за тази битка трябва да съм готов. Да не се разболея. [Трябва да] изляза за боя и да дам на феновете си това, което обичат. Затова казвам на момчетата, че ако отидем в мола и някой голям фен, който е болен, дойде при мен, може да се заразя. Затова трябва да внимавам.“

Чимаев добави, че понякога ходи на плаж или излиза с отбора си, но е „по-добре да си стои у дома“.

Към момента на писането остават около седем дни до UFC 319 и двубоя Чимаев – Ду Плесис. „Borz“ изглежда здрав и в отлична форма, но ще бъде най-уязвим именно по време на свалянето на килограми в последните дни преди събитието. Независимо от предпазните мерки, феновете — а и самият „DDP“ — ще чакат със затаен дъх, докато той действително не стъпи в клетката.