  3. Австралийската надежда в спринта Гаут Гаут е застрашен от нови млади таланти

Австралийската надежда в спринта Гаут Гаут е застрашен от нови млади таланти

  • 9 авг 2025 | 13:35
Австралийската надежда в спринта Гаут Гаут е застрашен от нови млади таланти

Австралийският спринтьор Гаут Гаут, вдъхновен от Юсейн Болт, може би скоро ще се изправи пред най-сериозната си конкуренция досега. Двама тийнейджъри изгряват на световната атлетическа сцена, заплашвайки статута му на наследник на Болт.

17-годишният австралиец е обявяван за следващата голяма звезда в спринта, чупейки рекорди от ранна възраст и предизвиквайки сравнения с ямайската легенда.

Гаут приема сравненията с най-бързия човек в историята с ентусиазъм.

"Чувствам се страхотно. Знам, че много спринтьори са бягали тук много добре. Юсейн Болт е бягал тук девет пъти, така че събитието определено има голяма традиция“, каза Гаут през юни, според SportBible.

"Кой не иска да бъде Юсейн Болт? Да ме сравняват с него е чудесно, но бих искал да вложа своята индивидуалност в бъдещата история.“

Конкуренцията обаче бързо се засилва. Миналия месец 16-годишната японска сензация Сорато Шимизу подобри световния рекорд на 100 метра за юноши под 18 години.

Неговото бягане от 10 секунди на междуучилищното първенство не само му осигури победа с почти три десети от секундата, но и счупи предишния рекорд от 10.06 секунди, държан съвместно от Крисчън Милър и Пурипол Буунсон.

Постижението му привлече вниманието на експертите, които предричат, че Шимизу може да доминира в спринта в бъдеще. Времето му не е изключително само за неговата възраст – то би било конкурентно и на елитно ниво.

Докато Шимизу е явна заплаха за Гаут на 100 метра, друг талант се появява в средните дистанции. По-рано този месец в Орегон, американският тийнейджър Купър Луткенхаус изуми света с време от 1:42.27 на 800 метра. На 16 години, Луткенхаус стана 18-ият най-бърз мъж в историята на тази дистанция, завършвайки втори след световния шампион от 2019 г. Донован Брейжър.

Средната му скорост от 28.16 км/ч в състезанието би била достатъчна за олимпийско злато на всички игри, с изключение на 2024, 2016 и 2012 г.

"Купър Луткенхаус победи двама световни шампиони и завърши на десета от секундата зад друг Брейжър. Това е невероятно. Няма суперлативи. Неговото представяне кара ЛеБрон Джеймс от гимназията да изглежда като никой“, каза известният треньор Стив Магнес.

Дори Брейжър, човекът, който го победи, беше изненадан:

"Видях някой да се приближава и си помислих: "По дяволите, това може да е гимназистът.“

"Това хлапе е феноменално. Радвам се, че съм на 28 и се надявам, че няма да се изправя срещу него в разцвета му, защото този човек определено е специален.“

За Луткенхаус моментът беше едновременно изненадващ и възнаграждаващ:

"Очевидно не се очакваше да вляза в отбора, много хора не мислеха, че ще стигна до финала, така че да мога да го направя беше специален момент.“

Сега Гаут е под напрежение да защити титлата си на най-вълнуващ млад бегач. Всички погледи ще бъдат насочени към Световното първенство по лека атлетика през 2025 г. в Токио, където се очаква австралиецът да се състезава и евентуално да се изправи срещу Шимизу и Луткенхаус.

Снимки: Gettyimages

