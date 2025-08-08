Популярни
  3. Христо Янев: Изтървахме да победим с добри възможности за гол и пропусната дузпа

Христо Янев: Изтървахме да победим с добри възможности за гол и пропусната дузпа

  • 8 авг 2025 | 23:42
  • 599
  • 0

Старши треньорът на Ботев (Враца) Христо Янев изрази удовлетворението си от представянето на своя отбор при равенството 0:0 като гост на Монтана в мач от четвъртия кръг на efbet Лига.

„В крайна сметка трябва да поздравя момчетата за добрата игра, защото през цялото време диктувахме действията на терена. Изтървахме да победим с добри възможности за гол и пропусната дузпа. Това е част от процеса, изграждаме добър отбор, който да бъде интересен и добра извадка от Първа лига.

Един гол тогава щеше да ни даде самочувствие. Трябва да трупаме точки и добри резултати, за да може момчетата да усетят увереност в себе си. За пореден мач се защитаваме компактно, балансирани сме, гъвкави сме срещу противника. Надявам се тези млади момчета да разберат, че залагаме на тях, защото виждаме в тях футбол. Надявам се да почнем да побеждаваме, за да трупаме увереност.

Не знаем дали късметът е с нас, или срещу нас, тъй като миналата година имахме късмет да запазим елитния си статут. Днес дойдоха много хора, за да ни подкрепят. Надявам се да дойдат и на следващия мач, за да ни дадат криле и отборът да почувства самочувствие от трибуните.

В момента в Левски има еуфория, поздравявам ги за вчерашния резултат. Поздравявам това младо момче Рупанов, което вкарва толкова важни голове за Левски. Те са на гребена на вълната и за нас ще бъде удоволствие да се противопоставим срещу толкова добър отбор. Всяка трудна ситуация е възможност за нас да покажем колко добри сме“, завърши Янев относно следващия мач срещу Левски.

