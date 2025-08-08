Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Мирослав Васов остава в Рилски спортист

  • 8 авг 2025 | 21:13
  • 566
  • 0
Баскетболният национал Мирослав Васов остава част от Рилски спортист, обявиха от самоковския клуб.

"Какво ли е чувството да защитаваш името на града и отбора, в който си израсъл и да печелиш титли с тях? Това може да ни каже момчето, което пред очите ни стана мъж - Мирослав Васов. Той избра да продължи с Рилски спортист за пореден път и това е повече от добра новина за нас", написаха от Рилски спортист на официалния си уебсайт.

"През миналия сезон Миро надгради и бе един от най-постоянните ни играчи, а представянето му в плейофите бе повече от великолепно, като в тях записа показатели от 6.6 точки, 2.4 борби и 1 асистенция средно на мач. Това му отвори и вратата към националния отбор, в който само преди ден крилото стартира като титуляр и се представи на ниво, каквото се надяваме да покаже и през сезон 2025/2026  с екипа на Рилски спортист", добавиха от клуба.

