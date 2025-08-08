Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Бостън Селтикс подписа нов многогодишен договор с треньора Джо Мацула

Бостън Селтикс подписа нов многогодишен договор с треньора Джо Мацула

  • 8 авг 2025 | 20:22
  • 278
  • 0
Бостън Селтикс подписа нов многогодишен договор с треньора Джо Мацула

Президентът на баскетболния Бостън Селтикс Брад Стивънс бе заявил още след края на сезона, че иска треньорът Джо Мацула да остане дълги години начело на тима, а новият договор на специалиста стана факт днес.

"Нямаше да стигне дотук без вяра, съпругата и децата ми", заяви Мацула в комюнике на клуба. "Благодарни сме за партньорството с групата на собствениците, както и менторството на Брад и подкрепата за екипа. Благодарен съм на играчите, че имах възможност да ги тренирам в последните три години. Чакам с нетърпения новия сезон със Селтик и града Бостън", каза още специалистът.

37-годишният Мацула изведе Бостън и в трите години до плейофите, както и до титлата през сезон 2023-24. Той стана най-младият треньор, който печели финала на НБА след сезон 1968-69 и 35-годишният Бил Ръсел, който триумфира с Бостън Селтикс като играещ треньор.

"Той разбира работата и има страст за Селтикс, с която могат да се похвалят само най-големите ни фенове", заяви Стивънс. "Той работи здраво и постигна страхотни неща в първите си три години като главен треньор, като средно прави по над 60 победи на сезон и спечели НБА през 2024", каза още президентът.

Мацула се присъедини към Селтикс през 2019 и прекара първите три сезона като асистент, преди да стане временен треньор, след като бившият такъв Име Удока бе наказан в началото на сезон 2022-23.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Без промени в състава на България за мача с Нидерландия

Без промени в състава на България за мача с Нидерландия

  • 8 авг 2025 | 19:48
  • 504
  • 1
Йокич с шанс да счупи още един исторически рекорд в НБА през новия сезон

Йокич с шанс да счупи още един исторически рекорд в НБА през новия сезон

  • 8 авг 2025 | 18:08
  • 947
  • 3
Баскония се раздели с Пабло Ласо

Баскония се раздели с Пабло Ласо

  • 8 авг 2025 | 17:38
  • 643
  • 0
Партизан отново организира приятелски турнир на открито в Белград

Партизан отново организира приятелски турнир на открито в Белград

  • 8 авг 2025 | 17:03
  • 829
  • 0
Чус Матео за това какво е да си треньор на Реал Мадрид

Чус Матео за това какво е да си треньор на Реал Мадрид

  • 8 авг 2025 | 15:57
  • 421
  • 0
Дончич посочи целта пред Словения на ЕвроБаскет

Дончич посочи целта пред Словения на ЕвроБаскет

  • 8 авг 2025 | 15:23
  • 697
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 Ботев (Враца), гостите изпуснаха дузпа

Монтана 0:0 Ботев (Враца), гостите изпуснаха дузпа

  • 8 авг 2025 | 21:15
  • 8402
  • 23
Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 23768
  • 129
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 4427
  • 9
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 21566
  • 87
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 8551
  • 8
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 39791
  • 46