Бостън Селтикс подписа нов многогодишен договор с треньора Джо Мацула

Президентът на баскетболния Бостън Селтикс Брад Стивънс бе заявил още след края на сезона, че иска треньорът Джо Мацула да остане дълги години начело на тима, а новият договор на специалиста стана факт днес.

We have signed Joe Mazzulla to a multi-year contract extension ☘️ pic.twitter.com/V82bnnSXte — Boston Celtics (@celtics) August 8, 2025

"Нямаше да стигне дотук без вяра, съпругата и децата ми", заяви Мацула в комюнике на клуба. "Благодарни сме за партньорството с групата на собствениците, както и менторството на Брад и подкрепата за екипа. Благодарен съм на играчите, че имах възможност да ги тренирам в последните три години. Чакам с нетърпения новия сезон със Селтик и града Бостън", каза още специалистът.

37-годишният Мацула изведе Бостън и в трите години до плейофите, както и до титлата през сезон 2023-24. Той стана най-младият треньор, който печели финала на НБА след сезон 1968-69 и 35-годишният Бил Ръсел, който триумфира с Бостън Селтикс като играещ треньор.

✅ 2024 NBA Champion

✅ Youngest coach to win The Finals since Bill Russell

✅ Four-time Eastern Conference Coach of the Month

✅ 215-81 overall record (.726)

✅ Averaging over 60 wins a season



Joe Cool is here to stay 😎 pic.twitter.com/sSN9UegAkF — Boston Celtics (@celtics) August 8, 2025

"Той разбира работата и има страст за Селтикс, с която могат да се похвалят само най-големите ни фенове", заяви Стивънс. "Той работи здраво и постигна страхотни неща в първите си три години като главен треньор, като средно прави по над 60 победи на сезон и спечели НБА през 2024", каза още президентът.

Мацула се присъедини към Селтикс през 2019 и прекара първите три сезона като асистент, преди да стане временен треньор, след като бившият такъв Име Удока бе наказан в началото на сезон 2022-23.

Снимки: Gettyimages