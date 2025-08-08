Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Един от големите таланти на Арсенал подписа дългосрочен договор

Един от големите таланти на Арсенал подписа дългосрочен договор

  • 8 авг 2025 | 17:56
  • 1051
  • 0
Един от големите таланти на Арсенал подписа дългосрочен договор

Един от големите таланти на Арсенал - Итън Нуанери, подписа нов дългосрочен договор с клуба. От "Емиратс" не уточняват какъв е срокът на споразумението, но според Фабрицио Романо контрактът е за пет години.

Младежкият национал на Англия в момента е на 18 години, а когато дебютира през 2022-ра, стана най-младият футболист, играл в елитната дивизия на Англия. Тогава той бе на 15 години и 181 дни. От осемгодишен Нуанери е част от академията на клуба.

През миналия сезон талантът изигра 37 мача за Арсенал във всички турнири и отбеляза девет гола. Общо досега има на сметката си 39 срещи за първия отбор, 17 от които като титуляр.

"Подписването на този договор означава всичко за мен. Гледам на това като на първия си истински сезон в мъжкия футбол, като част от отбора в съблекалнята. Толкова съм развълнуван. Искам да помогна да спечелим колкото е възможно повече и да донеса щастие и слава на клуба. Тук се чувствам у дома си", заяви Нуанери пред сайта на Арсенал.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кейн с трогателни думи за добрия си приятел Сон

Кейн с трогателни думи за добрия си приятел Сон

  • 8 авг 2025 | 13:49
  • 1710
  • 0
Астън Вила с първо ново попълнение за това лято

Астън Вила с първо ново попълнение за това лято

  • 8 авг 2025 | 13:22
  • 3476
  • 1
Наполи окончателно се договори с Жирона за ляв бек

Наполи окончателно се договори с Жирона за ляв бек

  • 8 авг 2025 | 13:11
  • 2190
  • 0
Милан е близо до договорка с Манчестър Юнайтед за Хойлунд

Милан е близо до договорка с Манчестър Юнайтед за Хойлунд

  • 8 авг 2025 | 12:51
  • 6433
  • 4
Гарначо се разбра с Челси, Манчестър Юнайтед назова цената си

Гарначо се разбра с Челси, Манчестър Юнайтед назова цената си

  • 8 авг 2025 | 12:21
  • 5778
  • 0
Байерн в момента не преговаря за Волтемаде, но негов трансфер и други нови не са изключени

Байерн в момента не преговаря за Волтемаде, но негов трансфер и други нови не са изключени

  • 8 авг 2025 | 12:04
  • 1220
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Добруджа и ЦСКА 1948

11-те на Добруджа и ЦСКА 1948

  • 8 авг 2025 | 18:03
  • 1478
  • 3
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 12939
  • 66
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 1555
  • 1
Годой подписал с ЦСКА за три сезона

Годой подписал с ЦСКА за три сезона

  • 8 авг 2025 | 15:10
  • 15350
  • 35
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 29981
  • 31
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 15263
  • 33