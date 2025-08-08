Един от големите таланти на Арсенал подписа дългосрочен договор

Един от големите таланти на Арсенал - Итън Нуанери, подписа нов дългосрочен договор с клуба. От "Емиратс" не уточняват какъв е срокът на споразумението, но според Фабрицио Романо контрактът е за пет години.

Младежкият национал на Англия в момента е на 18 години, а когато дебютира през 2022-ра, стана най-младият футболист, играл в елитната дивизия на Англия. Тогава той бе на 15 години и 181 дни. От осемгодишен Нуанери е част от академията на клуба.

През миналия сезон талантът изигра 37 мача за Арсенал във всички турнири и отбеляза девет гола. Общо досега има на сметката си 39 срещи за първия отбор, 17 от които като титуляр.

"Подписването на този договор означава всичко за мен. Гледам на това като на първия си истински сезон в мъжкия футбол, като част от отбора в съблекалнята. Толкова съм развълнуван. Искам да помогна да спечелим колкото е възможно повече и да донеса щастие и слава на клуба. Тук се чувствам у дома си", заяви Нуанери пред сайта на Арсенал.

People, places, memories. By Ethan Nwaneri.



Our number 22 is here to stay ❤️ pic.twitter.com/03Ta3HCSNh — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2025