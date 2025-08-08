Анимеш Кужур се цели в ценни точки за ранглистата за Световното

Популярни
Анимеш Кужур се стреми към върхово представяне на Световния континентален турнир в Бхубанешвар, ключово състезание за квалификация за Световното първенство по лека атлетика в Токио. Набрал скорост след участието си в европейски състезания и с национален рекорд от 20.32 секунди на 200 метра, Кужур се стреми да подобри позицията си в световната ранглиста и да си осигури място на шампионата.

Звездният спринтьор се надява да се представи на най-високо ниво пред родна публика този уикенд на Световния континентален турнир в Бхубанешвар – квалификационно събитие за предстоящото Световно първенство по лека атлетика, което ще се проведе в Токио от 13 до 21 септември.

22-годишният Кужур има реален шанс да се класира за Световното. Постоянните му силни представяния през последните четири месеца значително подобриха позицията му в световната ранглиста. Неговият личен и национален рекорд е 20.32 секунди на 200 метра. Кужур, който представлява Одиша в националните състезания, има добър шанс да подобри рекорда си в неделя. "В добра форма съм, концентриран съм и очаквам с нетърпение Континенталния турнир. Ще се старая да запазя формата си и да постигна нов личен рекорд“, заяви той в сряда.

