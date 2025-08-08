Популярни
  3. Нгану се скарал и с ръководството на PFL

  8 авг 2025
Дебютното събитие на PFL Africa в Кейптаун, Южна Африка, беше голям успех, като предложи много зрелищни битки пред напълно разпродадена зала. Лицето на организацията Дакота Дичева даде майсторски урок по време на доминиращата си победа с единодушно съдийско решение, а Костело ван Стийнен свали от трона доминиращия (но не винаги атрактивен) Джони Еблен, за да спечели титлата в средна категория.

По-надолу в бойната карта бившият боец от UFC и Bellator Кори Андерсън направи своя дебют в тежка категория, побеждавайки Денис Голцов с ground and pound във втория рунд. Андерсън вече е обсъждан като потенциален бъдещ съперник на шампиона на PFL в тежка категория Франсис Нгану, ако Нгану изобщо отново се бие за PFL.

Нгану подписа договор за две битки с PFL и е участвал само веднъж – през октомври 2024 г., когато победи Ренан Ферейра. Според информации, в договора му е имало и краен срок, който вече е изтекъл, поставяйки под съмнение бъдещето му в организацията. А когато PFL стъпи в Африка, звездата от континента не беше включен в събитието.

„Трябва да попитате Франсис защо не беше тук,“ каза председателят на PFL Дон Дейвис пред ESPN след галавечерта. „Няма да крия – очаквах го. Това е част от неговата визия: всички тези бойци да не се налага да напускат континента, както направи той. Работихме две години. Аз говоря директно и казвам каквото мисля. Разочарован съм.“

Това не вещае нищо добро за отношенията между Нгану и PFL. Организацията винаги е била по-скоро резервен план за Хищника, докато той търси мегасблъсъци в бокса. Нгану вече се би два пъти за промоутъра Турки Алалших – първо беше на косъм от победа срещу Тайсън Фюри, а след това загуби тежко от Антъни Джошуа. Говори се за евентуален мач с Дионтей Уайлдър, но засега няма нищо конкретно.

Що се отнася до PFL – треньорът на Нгану наскоро заяви, че той няма да забрави организацията, която го подкрепи, когато всички твърдяха, че е „изпуснал големия шанс“. Предстои да стане ясно дали Хищника ще се появи на PFL Africa 2 в Йоханесбург на 9 август.

